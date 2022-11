Max Verstappen pakte zijn vijftiende Grand Prix-zege van het seizoen in de Formule 1-race in Abu Dhabi. De strijd om de tweede plek in het rijderskampioenschap was spannend tot het einde. Charles Leclerc wist Sergio Perez net achter zich te houden. Verder was er contact tussen Mick Schumacher en Nicholas Latifi en vielen Fernando Alonso en Lewis Hamilton uit met mechanische pech. Bekijk de samenvatting van de laatste race van het seizoen bovenaan deze pagina.

