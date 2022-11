Vettel zwaait af: Voel me leeg na emotioneel F1-weekend Abu Dhabi

Na een sterke kwalificatie mocht Sebastian Vettel in zijn laatste Formule 1-race vanaf de negende positie starten. Even leek het erop dat de Duitser in de loop van de race zijn kans op punten verloor, nadat Aston Martin hem lang liet doorrijden op mediums en hij na zijn enige pitstop van de dag terugkeerde op de negentiende positie. Uiteindelijk zorgde de uitvalbeurt van Lewis Hamilton ervoor dat Vettel in zijn laatste optreden toch nog een puntje scoorde met de tiende positie. Daar was hij niet honderd procent tevreden mee. "Je weet hoe het is, ik had graag gewild dat ik iets meer punten had gescoord", liet Vettel na de race optekenen. Wel heeft hij genoten van de race, nadat de aanloop iets anders verliep dan gebruikelijk.

"Maar zodra de lichten doofden, stond de racemodus helemaal aan. Vandaag kozen we niet voor de beste strategie en dat was jammer, want ik denk dat we een plek hadden kunnen winnen bij de constructeurs", verwijst Vettel naar de strijd van Aston Martin met Alfa Romeo, die nu positief uitpakte voor de Zwitserse renstal. "Maar over het algemeen was het een belangrijke dag. Ik wil iedereen bedanken voor de steun, ik zie zoveel vlaggen en zoveel lachende gezichten en dat is heel bijzonder. Ik weet zeker dat ik het meer ga missen dan ik nu waarschijnlijk besef."

De keuze voor slechts één pitstop was er eentje waar Vettel zich via de boordradio al niet heel blij mee toonde en ook na afloop van de race staat hij nog niet helemaal achter die keuze. "Zodra de banden ouder werden, gingen we achteruit. We moesten echter wel toen we ons aan de eenstopper hadden gecommitteerd. Het was vandaag duidelijk de langzamere strategie. Het is niet echt prettig in de auto als je achteruit gaat. Daarna vocht ik me terug en ik had een mooie strijd met Daniel, maar ik kon niet dichtbij genoeg komen. Maar het was fijn om met hem te strijden in de laatste ronden, terwijl we allebei in de punten zijn geëindigd. Het was dus een belangrijk weekend."

Waarom Vettel laatste twee jaar toch geweldig vond

Met de tiende plek in Abu Dhabi en de twaalfde plek in de eindstand neemt viervoudig wereldkampioen Vettel dus afscheid van de Formule 1. Een emotionele aangelegenheid, erkent hij. "Ik heb niet veel meer te zeggen. Ik voel me eerlijk gezegd een beetje leeg, het is een belangrijk weekend geweest", geeft hij aan, om daarna uit te leggen dat de laatste twee jaar ondanks tegenvallende resultaten heel nuttig zijn geweest voor zijn persoonlijke ontwikkeling. "Er is veel gebeurd en ik besef me veel dingen. Onze positie is een privilege en dat komt met enkele verantwoordelijkheden. Ik hoop wat dingen door te geven aan de andere coureurs, zodat zij het goede werk voort kunnen zetten. Het is geweldig om te zien dat we jullie kunnen inspireren met wat wij doen en wat we zeggen."

"Ik denk dus dat er veel grotere en belangrijkere dingen zijn dan rondjes rijden. Maar dit is waar wij van houden en als we op deze manier enkele heel belangrijke waarden kunnen doorgeven, dan is dat groots. Daarom denk ik dat de laatste twee jaren geweldig voor mij zijn geweest", vervolgt Vettel, die aangeeft genoten te hebben van zijn zestien jaar durende F1-carrière. "Dank jullie wel voor jullie steun en bedankt voor alle berichtjes, brieven en alle liefde in het algemeen. Dat ga ik missen, maar ik heb absoluut genoten van mijn hele carrière. Bedankt, bedankt!"

Video: Vettel draait donuts na laatste F1-race in Abu Dhabi