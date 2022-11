VIDEO: Dit was het Formule 1-seizoen 2022

In maart trapten de teams en coureurs een nieuw tijdperk van de Formule 1 af, waarin het grondeffect zijn herintrede maakte en de sport is overgestapt op velgen met een diameter van 18 inch. Ferrari kwam uitstekend uit de startblokken in de eerste drie races, maar daarna nam Red Bull Racing de regie over. Uiteindelijk zou de Oostenrijkse renstal drie races voor het einde beide wereldtitels al binnen hebben, waarbij Max Verstappen zijn tweede opeenvolgende wereldtitel bij de rijders veiligstelde. Dat deed hij in Japan, waarna hij ook de records voor meeste zeges en meeste punten in één seizoen wist te verbreken.

In de video bovenaan de pagina zie je de jaarclip met alle hoogtepunten van het F1-seizoen 2022.