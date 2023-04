VIDEO: De Vries valt terug na touché met Ocon bij herstart GP Australië De Grand Prix van Australië is weer onderweg na een staande herstart. Het veld zat daardoor dicht bij elkaar in de eerste bochtencombinaties, wat problemen opleverde voor Nyck de Vries. De AlphaTauri-coureur kwam in bocht 3 in aanraking met Esteban Ocon, waardoor hij gelanceerd werd en enkele posities is teruggevallen. De beelden van de herstart zie je in de onderstaande video.