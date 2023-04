VIDEO: Mercedes-bolide George Russell spuwt vuur door motorprobleem De Grand Prix van Australië zit er inmiddels ook op voor George Russell! De Mercedes-coureur is de derde coureur die ridder te voet is geworden nadat de motor in zijn Mercedes-bolide de geest heeft gegeven. Dat ging gepaard met enkele spectaculaire vlammen uit de achterkant van de W14, waarvan je de beelden in de onderstaande video ziet.