VIDEO: Stevige crash Albon zorgt voor rode vlag tijdens GP Australië

Alexander Albon was goed begonnen aan de Australische Grand Prix, want vanaf de achtste startpositie wist hij meteen door te stoten naar de zesde plek. Die positie wist de Williams-coureur in de eerste zes ronden vast te houden, totdat hij in ronde 7 de controle over zijn bolide verloor bij het insturen van bocht 6. Albon vloog hierdoor met een stevige vaart tegen de baanafzetting aan, wat zijn FW45 flink toetakelde. Gelukkig kon de coureur op eigen kracht uitstappen, maar er was wel een safety car nodig om het grind en de brokstukken op de baan op te kunnen ruimen.

Even later besloot de wedstrijdleiding zelfs dat het handiger zou zijn om de rommel op te ruimen onder een code rood. Aan het eind van ronde 8 brachten de coureurs hun bolide dan ook naar de pits, in afwachting van de herstart om 7.33 uur Nederlandse tijd. Grote verliezers van deze code rood zijn George Russell en Carlos Sainz, die direct hun pitstop maakten toen de safety car op pad ging. Alle andere coureurs kunnen hun banden nu wisselen tijdens de rode vlag-situatie.

Video: Wedstrijdleiding hangt rode vlag uit om rommel op te ruimen