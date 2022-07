VIDEO: Verstappen slachtoffer van grote startcrash in Hongarije

De omstandigheden bij de start van de 2021-editie van de Hongaarse Grand Prix waren absoluut niet eenvoudig en de gebeurtenissen in de eerste bocht weerspiegelen dat ook. Polesitter Lewis Hamilton komt probleemloos door de eerste bocht, maar dat kan niet gezegd worden van toenmalig Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin komt slecht van zijn plek en gaat vervolgens te laat in de remmen voor de eerste bocht. De Mercedes tikt de achterkant van de McLaren van Lando Norris aan en dat zorgt weer voor een domino-effect, waar Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez het slachtoffer van worden. Verder naar achteren rijdt Lance Stroll pardoes tegen Charles Leclerc aan, die op zijn beurt Daniel Ricciardo in de rondte tikt.

Bij het opnemen van de schade bleken Bottas, Perez, Stroll en Leclerc meteen klaar, terwijl Norris twee ronden later alsnog uitvaller werd vanwege de opgelopen schade. Ook Verstappen had hinder van de schade die hij opliep, want hij zou niet verder komen dan de negende positie. Bottas en Stroll werden door de wedstrijdleiding aangewezen als schuldigen en kregen vijf plekken gridstraf voor de GP van België.

Video: Bottas en Stroll kegelen concurrenten van de baan bij de start