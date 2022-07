Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel stopt aan het einde van het Formule 1-seizoen 2022. Direct werden diverse namen in verband gebracht met zijn plekje bij Aston Martin, waaronder Mick Schumacher. De twee Duitsers hebben al vele jaren een uitstekende band en Vettel heeft de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael regelmatig onder de vleugels genomen. Volgens Vettel is zijn landgenoot een geschikte kandidaat voor Aston Martin, maar er liggen meer kapers op de kust.

Vettel erkent dat het onderwerp al ter tafel is gekomen in zijn gesprek met teameigenaar Lawrence Stroll: “Ik heb op woensdag met Lawrence gesproken en hem verteld dat ik ga stoppen. We hadden een zeer, zeer kort gesprek over wat de volgende stap zou kunnen zijn. Ik heb mijn mening. Ik heb Mick heel hoog zitten. Uiteraard ben ik niet geheel objectief want we hebben een nauwe band. Maar ik denk wel dat hij een geweldige rijder is. Hij leert snel, hij blijft leren waar anderen stilvallen of niet langer progressie boeken. Hij heeft kwaliteiten, maar is ook nog erg jong en heeft weinig ervaring. Het is niet mijn beslissing. Ik geef mijn mening als daarom gevraagd wordt, maar uiteindelijk moet het team de keuze maken.”

Schumacher wilde zelf niet al te veel kwijt over een mogelijke kans bij Aston Martin: “Er is veel gaande bij Haas. Daar ligt mijn focus op. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Zeg nooit nooit. Maar hier in Boedapest concentreer ik me op Haas.”

