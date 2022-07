Verstappen in Hongarije: "Ferrari bijna onverslaanbaar over één ronde"

In de voorbije jaren hoorde de Hungaroring - net als Monaco, Singapore, Oostenrijk en Mexico - bij circuits die in alle Red Bull-agenda's met rood waren omcirkeld. Het team van Christian Horner zou daar een kans maken tegen het dominerende Mercedes, al bleek de praktijk in het heuvellandschap vaak iets anders. Zo heeft Max Verstappen nog geen enkele keer gewonnen in Hongarije en is een tweede plek (in zowel 2019 als 2020) zijn beste resultaat. Het zijn nog altijd prima resultaten, al erkent Verstappen zelf ook dat het in Boedapest nog niet vaak zo goed is gegaan als verwacht.

"Nee, omdat we het nooit echt voor elkaar hebben gekregen hier", reageert hij voor de Red Bull-hospitality op een vraag van Motorsport.com. "De laatste paar jaren zijn we hier om verschillende redenen nooit echt super competitief geweest, dat was toen natuurlijk nog ten opzichte van Mercedes." Dit jaar zijn de kaarten op twee manieren anders geschud. Om te beginnen is niet Mercedes maar Ferrari de voornaamste uitdager van Red Bull en ten tweede moeten Verstappen en co het dit jaar vooral hebben van de superieure topsnelheid. Spa-Francorchamps en Monza zijn derhalve ineens banen die bij de RB18 moeten passen en de Hungaroring op papier iets minder. "Ik verwacht dat Ferrari hier supersterk is", haakt Verstappen in. "Dat zijn ze eigenlijk het hele jaar en overal al wel geweest, maar op dit circuit verwacht ik al helemaal dat ze goed gaan."

De regerend wereldkampioen duidt hiermee op de lay-out van het compacte circuit, al speelt er nog een andere factor mee. Inhalen is op de krappe en technische Hungaroring verre van eenvoudig, waardoor de kwalificatie van groot belang is en laat dat nou net een andere kracht van de Scuderia uit Maranello zijn. "Als je naar het hele seizoen tot nu toe kijkt, dan is Ferrari over één ronde bijna onverslaanbaar. Vooral op een circuit als dit zal dat heel moeilijk zijn in de kwalificatie. Maar goed, het gaat misschien wel regenen op zaterdag en dat kan de dingen natuurlijk veranderen."

Waar Verstappen spreekt over 'een circuit als dit' gaan de gedachten ook nog even terug naar de Grand Prix van Monaco, eerder dit jaar. Op dat high-downforce circuit klaagde Verstappen onder meer over een voorkant die naar zijn mening niet scherp genoeg instuurde. Kan het euvel dit weekend op het eerstvolgende high-downforce circuit weer opspelen of hangt dat vooral samen met stratencircuits? "Normaal gezien speelt dat meer op stratencircuits inderdaad, op banen met van die hele korte bochten en veel negentig graden bochten erin. Ik verwacht dat het hier door de hoge temperaturen anders zal zijn, al gaat het aan de andere kant natuurlijk wel regenen en kan dat qua balans ook weer hele andere dingen met zich meebrengen", sluit de man met startnummer 1 af. Eén ding weet hij tamelijk zeker: Ferrari start het weekend vandaag als uitgesproken favoriet. Het Italiaanse team loopt daar zelf overigens ook niet voor weg. Sterker nog: teambaas Mattia Binotto zet in op niets minder dan een één-twee.

