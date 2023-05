VIDEO: Verstappen ontsnapt aan crash in Sainte Devote in VT3 Monaco Max Verstappen heeft in de derde vrije training in Monaco een goed tempo gevonden en doet het zeker niet rustig aan. De Nederlander glijdt met de achterkant door bocht 1, Sainte Devote, en schampt met zijn linker achterband de muur, maar ontsnapt aan een crash zoals die van Alexander Albon op vrijdag. Ondertussen gooit Carlos Sainz een wiel in de lucht in de haarspeldbocht.