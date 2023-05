Hoge odd voor zenuwslopende kwalificatie in Grand Prix van Monaco

Er zijn weinig races waar op voorhand zo weinig over te voorspellen is als de Grand Prix van Monaco. Elke fout wordt keihard afgestraft door de genadeloze vangrails. Dat levert in de kwalificatie vaak zenuwslopende momenten op wanneer de rijders met een zo licht mogelijke bolide op zo vers mogelijke banden de grenzen opzoeken. En in Monaco is de kwalificatie nog veel belangrijker dan op ieder ander circuit, aangezien inhalen op zondagmiddag nagenoeg onmogelijk is.

Wie pakt de pole in de Grand Prix van Monaco?

Op het korte circuit in Monaco, waar door de unieke karakteristieken heel eigen wetten gelden, zou je verwachten dat de verschillen in de kwalificatie vaak minimaal zijn. De praktijk wijst echter anders uit, mede door de kans op gele en rode vlaggen op beslissende momenten. Zo pakte Charles Leclerc de voorbije twee seizoenen met een bijna identieke marge de pole-position voor zijn thuisrace. In 2022 bleef hij teamgenoot Carlos Sainz 0,225 seconden voor, een jaar eerder was zijn voorsprong op Max Verstappen 0,230. In 2020 werd de race vanwege de coronapandemie niet verreden, in 2019 claimde Lewis Hamilton met 0,086 seconden voorsprong de best mogelijke uitgangspositie. Daniel Ricciardo ging er in 2018 met de pole vandoor: 0,229 seconden sneller dan Sebastian Vettel.

Wat wordt de winnende marge in de kwalificatie van 2023?Jacks.nl heeft interessante odds om de sessie nóg wat spannender te maken. Ligt de marge net als in drie van de vier voorgaande jaren tussen de 0,200 en 0,299 seconden? Dan krijg je 4,00 terug voor elke ingezette euro!

Verschil tussen pole en P2 Quotering 0,001 - 0,099 seconden 2,75 0,100 - 0,199 seconden 3,50 0,200 - 0,299 seconden 4,00 0,300 - 0,399 seconden 4,50 0,400 - 0,499 seconden 5,50 0,500 seconden of meer 8,00

Hou je het liever bij de voorspelling van de polesitter? In dat geval krijg je 2,10 terug voor elke ingezette euro bij een pole-position van Verstappen. Gaat Leclerc er met P1 vandoor? Dan is de quotering 3,00.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+