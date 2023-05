VIDEO: Leclerc vlak langs de muur in bocht 15 Charles Leclerc zoekt elke centimeter op in bocht 15 en schiet vlak langs de muur waar teamgenoot Carlos Sainz vrijdag nog crashte. De Monegask raakt de muur lichtjes en vraagt het team om te kijken of hij deze inderdaad raakt en of er schade is. Dat is volgens zijn engineer niet het geval.