VIDEO: Sargeant zet Williams in het grind en veroorzaakt code rood De eerste rode vlag van het Formule 1-weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya is een feit. Nog geen tien minuten na de start van de derde vrije training schoot Logan Sargeant op hoge snelheid van de baan in de laatste bocht. Na een behoorlijke toch door de grindbak eindigde de Williams FW45 tegen de bandenstapels, al viel de impact nog redelijk mee. De Amerikaan kon op eigen kracht uit de auto stappen, maar heeft zijn auto bij het incident beschadigd en bezorgt zijn monteurs daarmee extra werk in de aanloop naar de kwalificatie. Bekijk hieronder de beelden van het incident van Sargeant.