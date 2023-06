VIDEO: Eerste snelle ronde brengt Verstappen naar P1 in VT3 F1 Spanje De door Logan Sargeant veroorzaakte rode vlag heeft een vroegtijdig einde gemaakt aan het rijden onder droge omstandigheden tijdens de derde training in Spanje. De naderende regen valt inmiddels, maar voor de rode vlag had Max Verstappen één vliegende ronde nodig om de eerste positie te pakken. Met 1.13.664 is hij tot nu toe 0,250 seconde sneller dan teamgenoot Sergio Perez en gezien de omstandigheden blijft die tijd waarschijnlijk ook staan. Hieronder zie je de beelden van de snelste tijd van Verstappen.