VIDEO: Onoplettende Kvyat beleeft zware crash op Silverstone

Na een vroege Safety Car voor de gestrande Haas van Kevin Magnussen werd de Britse Grand Prix om Silverstone nog een tweede keer onderbroken na dertien van de 52 ronden. AlphaTauri-rijder Daniil Kvyat ging bijzonder hard van de baan in de supersnelle combinatie Maggots en Becketts, waarbij hij zwaar de muur inging en zowel de voor- als de achterkant van zijn bolide aan stukken reed.

De crash leek op een bijzonder vreemde plek te gebeuren, maar Kvyat had geen mechanisch probleem. De Rus, die ongedeerd kon uitstappen, legde achteraf uit dat hij niet zat op te letten. "Ik had geen lekke band ofzo, ik ging zelf gewoon te veel over die rode kerbstone", stak Kvyat bij Ziggo Sport de hand in eigen boezem. "Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Ik veranderde op dat moment dingen op mijn stuur en keek gewoon niet goed op de baan."

"Toen ik die kerb raakte, spinde de auto meteen en was ik de controle volledig kwijt. Het was niet echt prettig, maar het kan gebeuren. Ik ben verder oké."

Bekijk de beelden van de crash van Daniil Kvyat