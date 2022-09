Adrian Newey begon zijn Formule 1-loopbaan in 1988 bij March. Daar ontwikkelde hij de March 881. In 1991 switchte de Brit naar Williams en leverde een seizoen later zijn eerste kampioenschapsauto af. Dit kunstje herhaalde hij in 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 en 1999. In 2006 maakte de Engelsman de overstap naar Red Bull Racing. Vanaf 2010 begon het succes daar te komen. Van 2010 tot en met 2013 won Red Bull samen met Sebastian Vettel elke keer beide wereldtitels. Vanaf 2014 tot en met 2020 lukte dit niet, maar met Max Verstappen werd afgelopen seizoen de rijderstitel weer behaald.

Het Formule 1-seizoen 2022 staat in het teken van nieuwe technische reglementen. Hoewel de RB18 het in eerste instantie moest afleggen tegen de F1-75 van Ferrari, hebben de Oostenrijkers het voor elkaar gekregen om de RB18 sneller te maken. In Milton Keynes staan ze er ook om bekend dat ze tijdens het seizoen gaten goed kunnen dichten. Momenteel leidt Red Bull beide kampioenschappen met een riante voorsprong. Nieuwe wereldtitels zijn in de maak. De RB18 trok overigens bekijks begin dit jaar met de sidepods en vloer. Uiteindelijk bleek dit een gouden gezet.

