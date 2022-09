Dit weekend staat een van de hoogtepunten van het Formule 1-seizoen 2022 op het programma: de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. De vele in oranje gehulde fans zullen er naast de baan weer een groot feest van maken. Ook de coureurs kijken uit naar deze race, vanwege het uitdagende karakter van de baan in de duinen. Zet Max Verstappen in zijn thuisrace een nieuwe stap richting de wereldtitel of slaat Ferrari terug?

Hoe laat start de Dutch Grand Prix?

Datum: Zondag 4 september 2022

Start: 15.00 uur

Raceduur: 72 ronden

De Grand Prix van Nederland op CM.com Circuit Zandvoort vindt plaats op zondag 4 september 2022. De race gaat om 15.00 uur van start en heeft een lengte van 72 ronden over het 4,259 kilometer lange circuit. Dat brengt de totale raceafstand op 306,587 kilometer.

Het ronderecord op Circuit Zandvoort staat op naam van Lewis Hamilton: 1.11.097.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Nederland

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 2 september 12.30u - 13.30u Tweede vrije training Vrijdag 2 september 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 3 september 12.00u - 13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 3 september 15.00u - 15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 3 september 15.25u - 15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 3 september 15.48u - 16.00u Grand Prix van Nederland Zondag 4 september 15.00u

Formule 1 live kijken: de Dutch Grand Prix

NOS

Start voorbeschouwing: 13.10 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.00 uur

De Dutch Grand Prix 2022 is volledig live te zien via het publieke net. De NOS heeft een deal gesloten om de race uit te zenden. Alle Nederlanders kunnen via NPO1 het spektakel gratis volgen. De voorbeschouwing begint om 13.10 uur. Diverse gasten blikken vooruit op de naderende race, waaronder Frits van Amersfoort, Beitske Visser en Nyck de Vries. Om 14.50 uur neemt Hans van Lozenoord het woord bij het liveverslag van de race, hij doet dat samen met Jeroen Bleekemolen. Ook na de wedstrijd vindt nog een uitgebreide nabeschouwing plaats met interviews en analyses.

Viaplay

Start voorbeschouwing: 12.45 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.00 uur

Viaplay zendt de gehele zondag live uit vanaf Circuit Zandvoort. Raceliefhebbers kunnen al om 08.30 uur inschakelen. De hele dag wordt alle raceactie uitgezonden, met tussendoor interviews, analyses, achtergronden en meer. Vanaf 12.45 uur gaat de focus volledig op de Formule 1-race met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt op locatie diverse gasten en analisten. Ook de opbouw naar de race, met onder meer de rijdersparade en het volkslied, wordt uitgebreid uitgezonden. Pitreporter Stephane Kox verzorgt de interviews in en rond de paddock.

Om 14.55 uur krijgen de vaste commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag. Na afloop van de race is de podiumceremonie te zien, waarna het team op locatie uitgebreid gaat nabeschouwen. Ook zullen de belangrijkste rijders en teambazen geïnterviewd worden.

Er is een speciaal abonnement nodig om Formule 1 bij Viaplay te kunnen kijken. Dit is rechtstreeks af te sluiten bij de aanbieder voor 13,99 euro per maand. Viaplay heeft ook deals gesloten met tv-providers KPN, Ziggo, Caiway en Delta. Via deze partijen is ook een abonnement af te sluiten waardoor de F1-actie rechtstreeks op je televisie te zien is.

F1TV

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.40 uur

Het beste alternatief voor Viaplay is de officiële streamingdienst van de Formule 1: F1TV. Hier is ook alle F1-actie van de Dutch Grand Prix live te zien, evenals de Formule 2 en Formule 3. De voorbeschouwing op de GP van Nederland begint op zondagmiddag om 14.00 uur. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de naderende race, met analyses en interviews. Om 14.55 uur begint de live-uitzending van de wedstrijd. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt hebben: Nederlands met het Viaplay-commentaar, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Na afloop van de race wordt er nog uitgebreid nagepraat met onder meer interviews met de hoofdrolspelers.

Het abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar, of 7,99 euro per maand. Hiermee krijg je ook toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Dutch Grand Prix

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag vanaf 2022 niet langer live verslag doen van de Formule 1. Wel worden er nog diverse programma’s uitgezonden rondom de races. Vanaf 14.00 uur wordt uitgebreid vooruitgeblikt op de aanstaande race met een voorbeschouwing. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken met enkele tafelgasten vooruit op de naderende race. De wedstrijd zelf mogen ze vanwege de uitzendrechten niet laten zien. Om 17.00 uur is het Race Café terug met een uitgebreide samenvatting met commentaar van Olav Mol. De belangrijkste momenten worden besproken en geanalyseerd. Het programma duurt een uur.

F1 Zandvoort: Hoe laat komt de Dutch Grand Prix op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de Dutch GP uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium NOS Liveverslag 13.10u - 18.00u Tv: NPO1 Viaplay Liveverslag 12.45u - 18.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 17.40u Streaming: F1TV Pro Ziggo Voorbeschouwing

Samenvatting 14.00u - 15.00u

17.00u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

