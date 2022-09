Tijdens de Grand Prix van Hongarije begon het balletje in de publiciteit te rollen. Sebastian Vettel kondigde op donderdag zijn afscheid als Formule 1-coureur aan en vier dagen later landde het persbericht al op de digitale deurmat dat Fernando Alonso in 2023 voor Aston Martin zou rijden. Dat laatste bericht kwam tot stand na enkele surreële mediasessies. Zo liet Otmar Szafnauer zondagavond nog weten dat hij alle vertrouwen in een goede afloop had en dat Alonso de zaak eventjes zou laten rusten doordat hij vakantie zou vieren op een boot in Griekenland.

Beide zaken leken in de praktijk compleet anders uit te pakken, hetgeen veel zegt over de communicatie - of vooral het gebrek daaraan - tussen Szafnauer en Alonso. Dat Alonso wel Laurent Rossi en de engineers heeft geïnformeerd over zijn keuze, maar dat teambaas Szafnauer het nieuws in het persbericht moest lezen, zegt alles. Tel daarbij op dat het Franse team nu niet alleen Alonso, maar ook Piastri kwijt is en de malaise lijkt compleet. Het geeft aan dat Alpine het in beide gevallen allesbehalve slim heeft gespeeld: binnen een maand is men van een luxeprobleem (twee goede coureurs voor één zitje) naar een echt probleem gegaan (helemaal geen coureur voor dat zitje).

Twee coureurs ontevreden

De bevestiging van dat laatste is gekomen met een statement van de Contract Recognition Board. In dat bericht staan een aantal interessante details, met name de datum waarop Piastri voor McLaren heeft getekend. "Het bestuur heeft unaniem besloten dat het enige contract dat moet worden erkend het contract is tussen McLaren Racing en de heer Piastri van 4 juli 2022. Piastri is gerechtigd om voor McLaren te rijden in de seizoenen 2023 en 2024." Het geeft allereerst aan dat de jonge Aussie twee jaar in papaja mag rijden, maar vooral dat hij op 4 juli al zijn handtekening heeft gezet.

De zaak is pas een maand later ontploft met de Alonso-aankondiging, hetgeen laat zien dat Piastri intern bij Alpine een maand lang zijn mond heeft gehouden. Er valt te zeggen dat Piastri Alpine op deze manier in een lastige situatie heeft gebracht. Als hij meteen openheid had verschaft, dan had het Franse team namelijk anders met Alonso om kunnen gaan. In dat geval was duidelijk dat Piastri zou vertrekken en had Alpine wel aan alle voorwaarden van Alonso moeten voldoen. De Spanjaard had dan wél een tweejarig contract gekregen in plaats van wat hem is aangeboden (één plus één) en wat hem ontevreden heeft gestemd. Alpine wilde dat laatste graag om een veiligheidsmechanisme voor Piastri te behouden, maar in de praktijk was Piastri achter hun rug om al vertrokken.

Het verdient misschien niet de schoonheidsprijs, al moet Alpine vooral naar zichzelf kijken en naar de steken die het heeft laten vallen. Dat begint al eerder, aan het eind van vorig jaar. Alpine licht dan een optie waarmee Piastri reservecoureur wordt in 2022. Over een volwaardig racezitje in het jaar daarna wordt wel gesproken, maar de specifieke voorwaarden staan met de kennis van nu nog niet bindend op papier. Dat is schijnbaar ook niet het geval als het F1-seizoen dit jaar begint in Bahrein. De deal als reservecoureur voor 2022 is weliswaar getekend, maar een bindend contract voor 2023 blijkt er afgaande op het CRB-besluit niet te zijn. Als er uiteindelijk wel een plan voor 2023 doorsijpelt, ook in de media, blijkt uitlenen aan Williams de gewenste optie en wil het fabrieksteam Alonso graag behouden. Door in eerste instantie op de tweevoudig wereldkampioen in te zetten en dat proces lang te laten aanmodderen, krijgt Piastri de indruk tweede viool te spelen. In dat opzicht valt hem en manager Mark Webber misschien niet eens kwalijk te nemen dat ze verder kijken. Alpine heeft in essentie twee coureurs ontevreden gemaakt - Alonso door niet aan zijn voorwaarden te voldoen en Piastri door hem in de wachtkamer te zetten - waardoor beide mannen voor andere opties kiezen.

Daarnaast heeft Alpine dus contractueel fouten gemaakt. In de paddock gingen verhalen rond dat Alpine een optie op Piastri tot 31 juli kon lichten. Het feit dat hij en Webber zich ruim daarvoor (op 4 juli) al vrij achtten om te gaan en staan waar ze wilden, geeft aan dat het anders zit. Ook Szafnauer heeft meermaals aangegeven dat de vork anders in de steel zit en liet weten dat Alpine toen geen optie hoefde te lichten om de diensten van Piastri te kunnen gebruiken. Dat laatste is nu echter als een boemerang teruggekomen. Zo heeft Alpine het wel degelijk laten liggen en beschikte men helemaal niet over een contract dat automatisch rechtsgeldig zou zijn. De reactie op vrijdag was dan ook veelzeggend: "Alpine legt zich neer bij de situatie en beschouwt de zaak nu als gesloten."

Oftewel: we erkennen dat we een fout hebben gemaakt en door die fout zijn we een potentiële topcoureur kwijtgeraakt. Het is nogal amateuristisch in een sport die om honderden miljoenen draait. Verzachtende omstandigheid is dat het eerste Piastri-contract is gesloten voor de komst van Szafnauer. De huidige teambaas kan er dus niet volledig op worden afgerekend, al gaat hij ook niet vrijuit. Zo is er in de overdracht duidelijk iets verkeerd gegaan en is het Piastri-contract één van de documenten waar een teambaas iedere punt en komma van moet kennen. Dat Alpine niet goed op de hoogte was van één van de belangrijkste dossiers maakt dat het - alhoewel de coureurs wellicht niet alles chique hebben gespeeld - vooral de hand in eigen boezem moet steken.

Ricciardo-statements nadat Piastri zijn krabbel heeft gezet

De hele saga zet nog één ander aspect in een ander daglicht. Daniel Ricciardo kwam op 13 juli met een statement waarin hij aangaf 'volledig voor McLaren te gaan'. Met de kennis dat Piastri negen dagen eerder al had getekend, komt dat wat wereldvreemd over. Toch is het logischer dan het lijkt. Om te beginnen zei Ricciardo op dat moment nog niet te weten van de Piastri-deal. Maar zelfs als dat wel het geval zou zijn, valt er best iets voor te zeggen om naar buiten te treden. De mechanismen in het contract om van elkaar af te komen, waar Brown over sprak, waren namelijk enkel vanuit de coureur en niet vanuit het team. Het betekent dat Ricciardo kon bedanken voor een McLaren-zitje in 2023, maar dat het team hem er niet zomaar uit kon gooien. Vooruit verdedigen is dan niet gek, aangezien het laat zien: 'als jullie mij weg willen hebben, dan moet de portemonnee worden getrokken'. Precies dat is inmiddels gebeurd, waardoor de legpuzzel die het silly season heet in Zandvoort weer een stukje duidelijker is geworden: Piastri naar McLaren en Pierre Gasly op pole-position om het Franse team van Alpine te completeren. Wordt ongetwijfeld vervolgd...