VIDEO: Is Bottas de rijder met de meeste tegenslag in 2020?

Mercedes kende ook in 2020 een enorm dominant seizoen met een zevende wereldtitel op rij voor zowel het team uit Brackley als sterrijder Lewis Hamilton. Teamgenoot Valtteri Bottas eindigde tweede in de stand en leek Hamilton nooit echt te kunnen bedreigen voor de titel. Maar zijn er verzachtende omstandigheden voor de Fin, die vaak pech kende? Autosport F1-reporter Luke Smith bekijkt in bovenstaande video het seizoen van Bottas, die volgens hem de meest 'ongelukkige' tweede plaats van de voorbije jaren mag worden genoemd.