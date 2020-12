Eindrapport Haas: Is de bodem stilaan in zicht?

Om maar met de deur in huis te vallen: het Haas Formule 1-team bakte er in 2020 bijzonder weinig van. Kevin Magnussen en Romain Grosjean scoorden samen drie punten. Enkel een puntenloos jaar van Williams behoedde het internationale team voor de laatste plaats in het klassement bij de constructeurs. Er zijn goede redenen voor die dip, die al twee seizoenen aan de gang is.

De Amerikaanse industrieel Gene Haas, een van de meer succesvolle eigenaars in de NASCAR, wilde naar de Formule 1, maar dan wel met een nieuw en betaalbaarder model. Haas stapte in met het begrip dat er snel een budgetplafond zou komen en hij daardoor waar voor zijn dollars zou krijgen. Haas richtte een basis op in het Engelse Banbury, maar ging daarna aankloppen bij Ferrari voor de motor en versnellingsbak en bij Dallara voor het chassis.

Het resultaat was een pakket waarmee Haas in het begin van het seizoen steeds aardig kon scoren, denk maar aan de bliksemstart in Melbourne in 2017 en 2018, maar waarmee het zelf te weinig in huis had om zich tijdens het seizoen te ontwikkelen ten opzichte van de concurrentie en het steeds verder terugzakte.

Wat Haas in de beginjaren bij vlagen zo sterk maakte - het uitbesteden van zoveel mogelijk items en de nauwe band met Ferrari - breekt het team nu zuur op. Ferrari kwam met een motor die een stuk minder performant was dan die van de concurrentie, waardoor ook klanten Haas en Alfa Romeo niet meer op de Italiaanse paarden konden leunen.

Vorig jaar ging het bij Haas ook tijdens de winter al mis met de correlatie tussen de computerdata en de realiteit op het circuit en liep het team het hele seizoen achter de feiten aan. Ondertussen ontwikkelden teams als Racing Point en McLaren zich en zette ook Williams een aardige stap, zodat het voor Haas steeds moeilijker werd om die vroege punten te pakken. Het resultaat is een saldo van slechts drie constructeurspunten en daarmee een strenge beoordeling van de voltallige redactie, al waren de andere redacteuren net iets milder dan bovengetekende.

Na veel wikken en wegen heeft Gene Haas besloten om door te zetten en zijn handtekening onder het nieuwe Concorde-akkoord te zetten. Het budgetplafond, de reden waarom hij überhaupt in de Formule 1 stapte, komt er eindelijk. Voor 2021 gooit Haas het roer om met twee nieuwe coureurs in rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin, de eerste op voorspraak van Ferrari en de tweede grotendeels voor de Russische centen. Daarmee is de toon ook gezet. Voor Haas is het een kwestie van spaarzaam te overleven om dan in 2022 met de volledig nieuwe reglementen een flinke stap te zetten. Het team heeft 2021 al deels afgeschreven. Naast het Ferrari-hoofdkwartier in Maranello krijgt het een eigen workshop onder leiding van Ferrari-techneut Simone Resta om in 2022 flink uit te pakken.

