Hamilton topt eerste testdag, hoopgevend begin voor Verstappen

Verstappen legde in de ochtenduren al de nodige kilometers af. Voor de lunchpauze rondde de Nederlander het circuit van zijn eerste F1-zege maar liefst 91 keer. In de middag leek hij vastberaden om minimaal hetzelfde aantal ronden te halen. Hij ging vroeg naar buiten, maar helemaal vlekkeloos verliep dat niet. In de laatste sector ging Verstappen namelijk iets te enthousiast over de kerbstones, waarna hij met zijn linkervoorwiel het grind raakte en spinde.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar zocht na het voorval meteen de pits op, maar kon zijn weg al snel weer vervolgen. In dat vervolg gebeurde hetzelfde opmerkelijk genoeg nogmaals. Verstappen spinde op exact dezelfde plek, maar kwam er andermaal zonder kleerscheuren vanaf. Mede daardoor was hij ook na de middag weer behoorlijk productief. De nieuwe RB16 vertoonde geen noemenswaardige kuren, waardoor Verstappen de Catalaanse omloop in totaal 161 keer wist te ronden.

In de uiteindelijke tijdenlijst vindt Verstappen zichzelf terug op de vijfde stek, op ruim een halve seconde van de kop. Dit is echter van ondergeschikt belang. Het draait primair om aan het aantal afgelegde ronden, zoveel mogelijk data verzamelen is immers het devies. In dat opzicht heeft Red Bull een geslaagde vuurdoop met de RB16 achter de rug. In de voorbije jaren wist het team op de eerste testdag nooit meer dan 130 ronden af te werken. De eerste signalen zijn dus hoopgevend.

Dat geldt - hoe kan het ook anders - ook voor het kampioenenteam van Mercedes. Zo sloot Hamilton een probleemloze dag voor de Zilverpijlen als snelste man af. De wereldkampioen stapte na de lunch pas in en nam 's middags 86 ronden voor zijn rekening in de W11. Hij liet de klok daarbij stoppen op 1.16.976, hetgeen ruimschoots voldoende bleek voor de toptijd. Teamgenoot Valtteri Bottas staat tweede in het verdict van deze eerste dag, met zijn 1.17.313 uit de ochtenduren. Sergio Perez schenkt Racing Point een bemoedigend stekje in de top-drie en blijft Verstappen zodoende ook nog nipt voor.

Achter de Nederlander besluit Daniil Kvyat de eerste testdag van het vernieuwde AlphaTauri met een vijfde plek. Daarmee houdt hij onder meer beide Renault-coureurs van het lijf, die ieder een dagdeel in actie kwamen met de R.S.20. In dit lijstje is de naam van Charles Leclerc, die de zieke Sebastian Vettel verving, opmerkelijk genoeg niet terug te vinden. Ferrari speelde duidelijk verstoppertje tijdens de eerste testdag van 2020. Het team kiest hiermee rigoureus voor een andere aanpak dan vorig jaar, toen de Scuderia wel meteen alle kaarten op tafel gooide.

De eerste testdag is verder zonder noemenswaardige problemen verlopen. Steker nog: ieder team heeft minimaal honderd ronden weten af te leggen, op zichzelf al een uitzonderlijk gegeven. Verstappen, Hamilton, Leclerc en Magnussen maakten enkele kortstondige uitstapjes naast de baan, maar daar bleef het dan ook bij. De crashes (Gasly) en technische problemen van vorig jaar hebben we niet gezien. Onder meer doordat de reglementen niet op de schop zijn gegaan en er technisch gezien dus minder variabelen zijn dan twaalf maanden geleden. Het heeft de teams zichtbaar goed gedaan.

De eerste testweek krijgt morgen een vervolg. Dan zullen de lichten op het Circuit de Barcelona-Catalunya om 9.00 uur weer op groen springen. Alle actie is vanzelfsprekend op de voet te volgen in ons liveblog, inclusief updates vanaf het circuit.

