Verstappen tevreden na eerste dag: "Auto is beter dan vorig jaar"

Verstappen begint in Barcelona aan zijn zesde seizoen in de koningsklasse. De lat daarvoor ligt hoog, hij wil in 2020 voor het eerst een serieuze gooi naar de wereldtitel doen. De achtvoudig Grand Prix-winnaar lijkt er individueel wel klaar voor, waardoor de RB16 eigenlijk de grootste variabele is. In Barcelona kon Verstappen die bolide voor een tweede maal, na de eerdere shakedown op Silverstone, aan de tand voelen. De eerste signalen zijn volgens de hoofdrolspeler bemoedigend.

"We hebben de auto zeker verbeterd, eigenlijk op alle punten die we graag wilden verbeteren", begint Verstappen achter de Red Bull-garage tegenover onder meer Motorsport.com. "De auto is nu overal snel. En de betrouwbaarheid lijkt ook weer iets verbeterd, dus dat is allemaal positief."

Al met al kijkt Verstappen dus terug op een geslaagde eerste testdag. De tijden doen daar niets aan af, die zeggen volgens Verstappen niets. "De auto en de motor gaan in ieder geval goed samen en dat wilden we vandaag graag zien. We wilden daarvoor zoveel mogelijk dingen leren en proberen. Dat is gelukt. Daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat we zo veel ronden hebben gereden."

Verstappen reed in totaal 168 ronden, ruim tweeënhalf keer de normale Grand Prix-afstand in Barcelona. De data die hieruit voorkomt, is natuurlijk vooral van meerwaarde voor het team, maar ook individueel heeft Verstappen veel kunnen leren over zijn nieuwe bolide. "Het is inderdaad belangrijk om zelf ook zoveel mogelijk ervaring op te doen. En dat is ook gelukt", bevestigt hij.

Is alles dan koek en ei? Nou ja, op die twee spins na misschien. Het waren schoonheidsfoutjes. "Ja. Bij de eerste raakte ik het grind volgens mij heel even aan. Daarna verloor ik de auto nog een keer, maar goed: dat kan gebeuren. Dat hoort erbij als je de limieten van een nieuwe auto opzoekt. We hadden gelukkig geen schade en dat is op een dag als vandaag het allerbelangrijkste." Donderdag neemt Alexander Albon het stuur over, Verstappen komt vrijdagochtend weer in actie.

Video: Verstappen voor het eerst in actie met de RB16