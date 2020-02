Ferrari speelt verstoppertje: "Hebben onze aanpak aangepast"

Leclerc werd woensdagochtend om 6.45 uur uit zijn bed gebeld dat hij zijn zieke teamgenoot Sebastian Vettel moest vervangen. De coureur reed 131 ronden en was iets meer dan een seconde langzamer dan aanvoerder Lewis Hamilton, met de kanttekening dat hij zijn snelste tijd op een hardere compound reed dan de wereldkampioen. Dit stond in fel contrast met het de eerste dag van de test een jaar geleden. Toen reed Vettel de snelste tijd waarna Leclerc zelf de snelste tijd reed op de tweede dag. De prestaties van Ferrari tijdens de test in Barcelona werden vervolgens niet vertaald naar het seizoen, het merk presteerde teleurstellend.

De Ferrari-man gaf toe dat het team de aanpak voor de test dit jaar enigszins veranderd heeft. “Ik denk zeker dat we onze aanpak ten opzichte van afgelopen jaar een beetje veranderd hebben”, zei Leclerc. “Vorig jaar ging het geweldig tijdens de test, maar de race was minder goed. Ik denk dat we daarvan geleerd hebben, dit jaar hebben we besloten de focus meer op onszelf te leggen. Later zullen we meer kijken naar de pure prestaties, we zullen zien of zich dat uit gaat betalen.”

Leclerc gaf toe dat het werk van de woensdag meer draaide om bevestigen van de cijfers uit de fabriek met de prestaties op het circuit. Dat betekent dat de engineers “nog niet veel” weten over hoe competitief het team is. “Het is een nieuwe wagen, maar ik heb nog steeds geprobeerd op de limiet te rijden”, vervolgde hij. “We hebben niet echt gepusht, maar ik heb wel geprobeerd om mezelf en de wagen beter te leren kennen. Hoe meer ronden we kunnen rijden, des te meer vertrouwen we mee kunnen nemen naar Melbourne. Wat dat betreft hebben wij veel geleerd, ook wat betreft de zaken die we gedaan hebben. Ik denk dat het allemaal heel positief is.”

'Gevoel in bochten is redelijk goed'

Het is onwaarschijnlijk dat Ferrari net als Mercedes een jaar geleden met een volledig nieuwe wagen komt, suggereerde Leclerc. Gevraagd of de SF1000 inderdaad meer downforce had ten opzichte van de voorganger, zei de 22-jarige rijder: “Het is moeilijk om dat nu al te beoordelen. Het gevoel in de bochten is redelijk goed, maar het is altijd moeilijk om de verschillende jaren te vergelijken. Ik denk dat de eerste race een goede graadmeter gaat zijn, dan zullen we de banden ook goed kunnen beoordelen. Het is nu erg koud en de downforce heeft veel invloed op de banden. Het gaat erom dat we de aero nu gebruiken om de banden in het juiste window te krijgen. We kunnen het nu niet echt weten, we concentreren ons op onszelf.”

Met medewerking van Formule 1-verslaggever Luke Smith