Tussenrapport Red Bull Racing: Samen met Honda all-in

Red Bull Racing in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 8,6

Voor Red Bull Racing is het het jaar van de waarheid. De afgelopen seizoenen is er keihard gewerkt om het gat met Mercedes te dichten en dit jaar is het dan eindelijk zover: de RB16B is tijdens de eerste helft van het Formule 1-seizoen een match voor de W12 van Mercedes gebleken. In de handen van Max Verstappen althans.

Het team uit Milton Keynes had er de afgelopen jaren een gewoonte van gemaakt om matig aan een seizoen te beginnen. De auto werd gedurende het kampioenschap dan nog dusdanig verbeterd dat Verstappen aan het einde van het jaar een wagen had waarmee hij voor de zege mee kon doen. Voor een gooi naar het kampioenschap kwam de verbeterde vorm steevast te laat. Dit jaar heeft Red Bull de auto echter wel vanaf de eerste race op orde. Het team stak afgelopen winter zijn twee ontwikkelingstokens in veranderingen bij de versnellingsbak en de achterwielophanging. En loste daarmee het voornaamste probleem van de RB16 van vorig jaar op: een instabiele achterkant.

Motorpartner Honda deed ook een duit in het zakje. De Japanse fabrikant trekt zich na dit seizoen terug uit de Formule 1 maar besloot voor haar laatste jaar nog een keer alles te geven. De nieuwe motor die eigenlijk voor 2022 gepland stond, werd een jaar naar voren gehaald en blijkt een goede stap voorwaarts. Behalve dat de verbrandingsmotor efficiënter is gemaakt, is de lay-out van de power unit flink onder handen genomen, om het blok compacter te maken en het zwaartepunt van de auto omlaag te brengen, wat allemaal zo zijn voordelen heeft voor het chassis. Met de RA621H hebben de Japanse engineers een puik stukje techniek afgeleverd, waar Red Bull ook de komende jaren nog veel plezier aan zal beleven, wanneer het team de motor in eigen beheer heeft genomen.

Ondertussen had Mercedes aan het begin van het jaar moeite met de regelveranderingen voor 2021. Om de banden dit jaar te ontzien had de FIA een paar wijzigingen doorgevoerd om de auto’s dit jaar minder downforce te laten genereren. De grootste verandering betrof de vloer, waar een flinke hap uit is genomen. En de teams met een lage rake, waaronder Mercedes, bleken meer nadeel van deze aanpassing te ondervinden dan de teams met een hoge rake, zoals Red Bull. De Duitse fabrieksformatie kreeg de auto gedurende het eerste deel van het seizoen echter steeds beter op orde en leek met een flink aantal updates voor de Britse Grand Prix een nieuwe grote stap te hebben gemaakt. Zo voerde Mercedes de boventoon in de Grand Prix van Hongarije, terwijl Red Bull vooraf als favoriet werd gezien voor de zege in deze race. Het is nu dus aan de Brits-Oostenrijkse renstal om weer wat te vinden. Maar dat hoef je ze in Milton Keynes niet te vertellen. Het team beloofde eerder al dat de RB16B tot en met de laatste race van 2021 door wordt ontwikkeld. In hoeverre dat gevolgen heeft voor de kansen van Red Bull en Verstappen in 2022, is een andere vraag.

Niet alleen op de baan wordt er dit jaar flink gestreden, ook naast de baan gaat het er soms hard aan toe. Red Bull-bazen Christian Horner en Helmut Marko liggen regelmatig overhoop met Mercedes-chef Toto Wolff. Dit was onder meer het geval na de veelbesproken botsing tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de eerste ronde van de Britse Grand Prix. De regerend kampioen kreeg een tijdstraf van tien seconden, wat in de ogen van Red Bull lang niet genoeg was. Het team vroeg een herziening van de straf aan, maar het nieuw aangevoerde bewijs - onder andere reconstructies van het moment in de simulator en op het circuit (uitgevoerd door reserverijder Alexander Albon tijdens een filmdag op Silverstone) - bleek niet voldoende voor de stewards om de zaak opnieuw in behandeling te nemen. Een domper voor Red Bull, al liet het met deze actie wel zien vierkant achter haar coureur te staan, wat Verstappen ergens toch goed moet doen.

De afwijzing van de zogenaamde review was overigens niet de enige tegenslag die Red Bull te verwerken kreeg tijdens de eerste seizoenshelft. Mercedes zette vraagtekens bij de buigzame achtervleugel van de RB16B en kreeg de FIA mee. Het gevolg: strengere tests vanaf de Franse Grand Prix waardoor Red Bull met een nieuwe vleugel moest komen. En ook op het gebied van de pitstops dreigt het team een competitief voordeel te verliezen. Mercedes had haar zorgen geuit bij de autosportbond over de alsmaar sneller wordende bandenwissels in de Formule 1, waarop de FIA met maatregelen kwam om de pitstops langzamer te maken. De nieuwe regels treden uiteindelijk in afgezwakte vorm in werking bij de Belgische Grand Prix. In hoeverre dit een nadeel is voor Red Bull, dat de snelste pitstops in de Formule 1 in huis heeft, is afwachten, maar Mercedes heeft zo weer een gevoelige tik uitgedeeld middels het politieke spelletje.

Daarmee is echter nog niet gezegd dat Mercedes het politieke spelletje ook beter beheerst. De regerend kampioen heeft de afgelopen jaren immers ook het een en ander voor de kiezen gekregen. Denk aan de party mode in de motor, waar geen gebruik meer van kan worden gemaakt, en het Dual-Axis Steering System (DAS), waar een ban op is gekomen. Het team dat vooraan rijdt, wordt nou eenmaal op alle mogelijke manieren aangepakt door de concurrentie. We hoeven er niet bang voor te zijn: de messen worden in huize Horner en huize Wolff alweer geslepen. De politieke en psychologische strijd gaat net als het gevecht op het circuit gewoon verder na de zomerstop.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,5 Ronald Vording 8,5 Koen Sniekers 8,5 Mike Mulder 8,5 Bjorn Smit 9,0