Alfa Romeo F1-teambaas hoopvol over stap naar voren in 2022

Alfa Romeo is bezig aan een uiterst moeizaam seizoen. Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen sprokkelden in de eerste helft van het jaar slechts drie punten. Doordat Williams in Hongarije er in één keer liefst tien wist te scoren, stevent het team uit Hinwil nu af op de negende plek in de constructeursstand, de slechtste eindklassering van de renstal sinds 2017.

Het team wist voor aanvang van het seizoen echter al dat het dit jaar waarschijnlijk achteruit zou gaan op de grid. “Ik zou dolgraag zien dat het team meer punten zou scoren. We hebben ons als team enorm ingespannen. Maar de voornaamste reden voor onze mindere prestaties is dat we in januari besloten hebben om ons honderd procent te focussen op 2022”, verklaart Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur de povere oogst in de eerste elf races tegenover Motorsport.com. Volgens de Fransman is zijn team daar ook behoorlijk resoluut in geweest. “Andere teams zeggen ook allemaal de aandacht naar de auto voor 2022 te hebben verlegd, maar komen nog steeds elk weekend met updates voor hun huidige wagen! Toen wij echter de beslissing namen om ons honderd procent op de wagen voor volgend jaar te richten, deden we dat met het idee dat we ook echt niet meer aan de ontwikkeling van de auto van 2021 zouden werken.”

“Maar ik denk dat het de juiste beslissing is geweest”, vervolgt Vasseur. “Als je kijkt naar waar we vorig jaar stonden, dan weet ik niet zeker of het wel zo verstandig zou zijn geweest om nog verder in de huidige wagen te investeren, qua positie in het kampioenschap. Het gat met AlphaTauri en Alpine is namelijk aanzienlijk. We wisten dat er een positieve en negatieve kant aan het besluit zou zitten. Op dit moment hebben we te maken met de negatieve kant.”

Progressie op andere vlakken

Vasseur is echter optimistisch dat het team ook zonder updates nog een paar goede weekenden kan hebben dit jaar. “We gaan niet terug naar de windtunnel, dat is een ding dat zeker is, en de ontwikkeling van de motor is bevroren. Maar als team kunnen we ons ook nog steeds verder verbeteren. Als je onze coureurs met elkaar vergelijkt, dan presteert de één namelijk beter in de kwalificatie en de ander beter in de race. We moeten kijken hoe we beide maximaal kunnen laten presteren over een heel weekend.”

“Operationeel is er ook nog zeker ruimte voor verbetering, maar ook het bandenmanagement, de afstelling van de auto en allerlei andere zaken op het circuit kunnen nog wel wat beter”, meent Vasseur. “Het is belangrijk dat we op die punten ook echt stappen gaan maken, want dit zijn dingen waar we volgend jaar waarschijnlijk ook nog wat aan zullen hebben.” Zoals altijd in de Formule 1 gaat het hierbij om ‘marginal gains’. Vasseur: “Als ik het heb over ruimte voor verbetering, dan heb ik het niet over seconden per ronde. Er zitten vaak maar een paar tienden tussen de achtste of negende plek en de veertiende plaats.”

Positieve trend

Volgens Vasseur wordt het huidige leed verzacht door het vooruitzicht dat er volgend jaar een goede stap voorwaarts kan worden gezet. Niet alleen hoopt het team goed uit de startblokken te kunnen komen met de compleet nieuwe auto die in 2022 in de Formule 1 wordt geïntroduceerd, ook zou het steeds lager wordende budgetplafond in het voordeel van Alfa Romeo kunnen werken. De Zwitserse formatie hoeft in tegenstelling tot veel andere teams namelijk niet te bezuinigen. “Dat is ook de reden waarom we besloten hebben om ons heel vroeg op 2022 te richten”, aldus Vasseur. “We hebben dit seizoen ook al een budgetplafond, maar de huidige wagens zijn ontwikkeld voordat het in werking trad. 2022 wordt het eerste seizoen dat we rijden met een auto die volledig onder een bestedingsgrens is ontwikkeld. En Alfa Romeo zit nog steeds ver onder die grens. Ik hoop dat we volgend jaar tegen de limiet aan kunnen zitten.”

“Ik zie dat als een goede kans voor ons, want terwijl het merendeel van de teams moet afslanken of zaken anders aan moet pakken, kunnen wij nog steeds groeien. Wij zitten dus nog steeds in een positieve trend”, stelt Vasseur. “Daarnaast biedt de betere verdeling van het prijzengeld ook kansen voor ons en is de deal met Alfa Romeo net verlengd, waardoor we stabiliteit hebben. Ik ben over het geheel genomen dus erg positief. Op alle vlakken staat het licht op groen.”