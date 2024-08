Technisch directeur Red Bull eens met Max Verstappen: Minder opties dan in 2021

Het seizoen 2024 is het derde jaar onder het huidige reglement op basis van het grondeffect. Aan de stappen van onder meer Mercedes en McLaren is te zien dat nagenoeg alle formaties inmiddels door hebben wat de weg naar succes met deze auto's is, maar dat neemt niet weg dat het introduceren van succesvolle updates een lastige legpuzzel is. Het is volgens ingewijden lastiger dan onder het vorige reglement. Toen maakte het vinden van meer downforce in de virtuele wereld de auto ook nagenoeg altijd sneller op het circuit. Anno 2024 is dat bij verschillende teams anders gebleken. Zo vond Ferrari in theorie meer downforce met de vloer van Barcelona, maar leverde dat klachten van coureurs over het stuiteren op. Ook Mercedes heeft in de voorbije jaren veelvuldig geworsteld met bouncing en nam in Spa voorlopig afscheid van een nieuwe vloer, vooral door problemen met de balans.

Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing, erkent dat het een cruciaal aspect is dat updates onder de huidige regels complex maken, een soort downforceparadox: meer downforce op papier maakt de auto niet altijd meer sneller. "Dat is het risico met dit reglement. Het is wat we in de voorbije jaren bij andere teams hebben gezien. Zo zei Mercedes dat de balans lange tijd een groot probleem was. Zelfs McLaren had er begin dit jaar nog mee te maken. De balans is met deze auto's heel lastig te vinden. Als je meer downforce vindt in een gedeelte van de auto dat mechanisch niet te balanceren valt, dan is het lastig om die extra downforce te gebruiken", legt Waché tijdens een exclusief interview met Motorsport.com uit. Hij geeft ermee aan dat sommige updates in theorie meer downforce opleveren, maar ongewenste neveneffecten op de balans kunnen hebben, waardoor de realiteit met deze auto's complexer is dan dat de virtuele wereld doet vermoeden.

"Deze auto's zijn erg afhankelijk van de aerodynamica, maar de manier waarop je de balans moet vinden kan daardoor lastig zijn. Je hebt wel een paar mechanische tools om de balans te beïnvloeden, al weet ik natuurlijk niet precies wat de concurrentie gebruikt. Hun voorvleugels bewegen in ieder geval anders dan wat wij hebben, dus dat ziet er interessant uit..." Met name de voorvleugel van Mercedes buigt afgaande op de onboardbeelden nogal door, al probeert de FIA het flexen van voorvleugels inmiddels beter in kaart te krijgen met aanvullende cameracontroles vanaf het voorbije F1-weekend in Spa. Red Bull heeft in Hongarije ook een nieuwe voorvleugel geïntroduceerd en Waché erkent dat er daarbij naar andere teams is gekeken. "Natuurlijk kijken we naar iedereen. In deze business moet je de ideeën van de anderen altijd meenemen. De anderen zijn ook bijzonder slim en daar moet je gebruik van maken."

Minder richtingen dan met de 2021-auto's

Waar het spel met de updates nu ingewikkelder is dan in 2021, zijn er eveneens minder wegen die naar Rome leiden. Een blik op de auto's volstaat daarbij al. Zo reed Mercedes in 2021 met een langere wielbasis dan Red Bull, maar kenmerkten de Red Bull-auto's zich door een hogere rake. Tegenwoordig zijn die verschillen verdwenen. In 2022 waren er qua sidepods nog wel drie verschillende aanpakken te zien met downwash van Red Bull, inwash van Ferrari en zero-pod van Mercedes, maar inmiddels heeft iedereen de Red Bull-filosofie overgenomen en doorontwikkeld. Waché is het dan ook eens met Max Verstappen, die heeft aangegeven dat de huidige regels minder ontwikkelingsrichtingen bieden.

"Ik ben het met hem eens. Het heeft er vooral mee te maken dat dit reglement met het grondeffect sterk rust op aerodynamica. Je kunt alleen maar downforce creëren als je qua rijhoogte erg dicht bij de grond zit en dat beperkt wat je mechanisch kunt doen. Je kunt heel veel dingen onder het huidige reglement niet doen", duidt Waché onder meer op de hoge rake die Red Bull jarenlang kenmerkte. "Je kunt de rijhoogte nu niet meer zo hoog maken, aangezien het minder efficiënt is met dit type auto. Iedereen werkt in dezelfde richting en daardoor zie je met de auto’s allemaal convergentie richting dezelfde oplossing."