In de zomerstop voert Red Bull Racing nog altijd beide kampioenschappen in de Formule 1 aan. Max Verstappen kan rekenen op 78 punten voorsprong bij de coureurs, terwijl het verschil bij de constructeurs ondanks de povere vorm van Sergio Pérez 42 punten bedraagt. De marge is vooral opgebouwd in de eerste races en nadien flink geslonken. De kaarten zijn anders geschud dan een jaar geleden, toen Verstappen gekscherend zei dat hij de constructeurstitel wel in zijn eentje kon pakken. Sindsdien is de concurrentie onder aanvoering van McLaren en Mercedes aanmerkelijk dichterbij gekomen. Verstappen ging in Hongarije zelfs nog een stapje verder. Toen hij de vraag kreeg hoe dicht de concurrentie bij Red Bull zou kunnen komen, pareerde hij: "Je moet het omdraaien en vragen hoe dicht wij bij de concurrentie kunnen komen. In de afgelopen weken hebben we niet meer de snelste auto gehad."

'Iets meer verwacht op basis van de eigen tools'

Het zegt iets over de progressie van andere teams, al erkent technische directeur Pierre Waché tijdens een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport.com dat Red Bull ook meer van de RB20 had verwacht. Gevraagd of de 2024-auto tot dusver aan de verwachtingen voldoet, luidt het antwoord: "Ik zou zeggen niet helemaal. We hebben de auto zonder twijfel verbeterd ten opzichte van vorig jaar, al hebben we op sommige vlakken niet helemaal geleverd zoals we hadden verwacht. Vooral in de snelle bochten hadden we iets meer verwacht dan wat we nu hebben. Zonder te kijken naar de concurrentie, dus puur op basis van onze eigen tools, hadden we iets meer verwacht."

De woorden van Waché roepen de vraag op of het verschil tussen de verwachtingen en de realiteit met de correlatie samenhangt, een onderwerp waar in de voorbije maanden vaker over is gesproken. "Ik denk dat sommige aspecten kunnen worden gelinkt aan de correlatie. We gebruiken een relatief oude windtunnel en bovendien hebben we minder windtunneltijd door onze positie in het kampioenschap", duidt de technisch directeur op het aero-handicap systeem waardoor het leidende team minder runs in de windtunnel krijgt. "En het komt ook doordat we er in het derde jaar van het huidige reglement zitten."

Gevraagd naar de sterke en de zwakke punten van de RB20 lacht Waché: "Ik weet niet of we nog een sterk punt hebben!" Het is logischerwijs een geintje, woorden met een knipoog, aangezien Verstappen tot dusver toch zeven overwinningen met de auto uit Milton Keynes heeft gepakt. "Ik denk dat we ons in de medium-speed en in de langzame bochten sterk hebben verbeterd ten opzichte van vorig jaar. We zijn nu - relatief gezien ten opzichte van de concurrentie - iets minder goed in snelle bochten dan vorig jaar. Vorig jaar waren we heel erg goed in dat opzicht. Tot slot zijn we nog duidelijk zwak over de kerbstones, maar dat was vorig jaar ook al het geval. Daarmee hebben we niet de verwachte stap gezet."

Niet verrast door het naderen van de concurrentie

Waar Waché uit de doeken doet dat Red Bull afgaande op de simulaties iets meer van de RB20 had willen zien, is hij niet verrast dat de concurrentie Red Bull in de voorbije maanden zo snel heeft bijgehaald. "Nee, om eerlijk te zijn hadden we de concurrentie al eerder verwacht. Begin 2022 hadden wij niet de snelste auto, Ferrari had toen de snelste auto. Daarna hadden we veel tegenstand verwacht in 2023, maar dat gebeurde niet. In 2024 hadden we de anderen ook al vanaf de eerste race verwacht, omdat de performance die je onder dezelfde regels kunt vinden natuurlijk beperkt is. Na een vertraging van vier of vijf races zijn ze alsnog gekomen, maar om eerlijk te zijn hadden we dat al vanaf het begin verwacht."

De verklaring voor het inlopen is tweeledig. Om te beginnen is het normaal dat de concurrentie met stabiele reglementen nadert, al heeft Red Bull zoals gezegd niet de stap gezet waarop werd gehoopt. "Ik denk dat het een combinatie van beide dingen is", vervolgt Waché. "De beperkingen van dit reglement zijn vrij groot en als je de reglementen stabiel houdt, dan is het bijna gegarandeerd dat de rest dichterbij komt." Het roept de vraag op of Red Bull langzaamaan het plafond nadert van wat er mogelijk is onder deze regels. "Het plafond van dit concept misschien, maar dat betekent niet dat dat het algehele plafond is. In deze business haal je altijd inspiratie uit de ideeën van anderen. In de afgelopen twee jaren hebben teams vooral ideeën van ons overgenomen, al heb je het ook nodig dat anderen dingen vinden, zodat je een nieuwe stap kunt zetten. Dat begint nu op gang te komen en maakt het plafond misschien weer wat hoger."