Steiner verbaasd over keuze Sainz: "Ik zou naar Audi zijn gegaan"

Carlos Sainz was al vanaf het begin van het seizoen op de hoogte dat hij volgend jaar bij Ferrari wordt vervangen door Lewis Hamilton, maar nam ruim de tijd om zijn volgende stap aan te kondigen. Na maandenlang speculeren was er afgelopen maandag dan eindelijk witte rook. De 29-jarige Spanjaard besloot niet te kiezen voor Sauber en het ambitieuze F1-project van Audi, maar voor Williams dat op het moment in de achterhoede van de Formule 1 vecht.

Günther Steiner, voormalig teambaas van Haas F1, was er lange tijd van overtuigd dat Sainz voor de ambitieuze plannen van Audi zou kiezen en is verrast door de transfer naar Grove. "Ik raak niet zo gauw meer geschokt, maar ik ben toch wel verrast", zegt de Italiaan in de Red Flags Podcast. "Ik zou nog steeds naar Audi zijn gegaan, maar ik het niet met Audi gesproken. Ik heb niet met ze gesproken en gevraagd wat ze me te bieden zouden hebben."

Günther Steiner met Carlos Sainz sr. Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Sainz heeft met allebei [Audi en Williams] gesproken", vervolgt Steiner. "Ik denk niet dat Williams meer gaat betalen dan Audi. Het draait bij Carlos ook niet alleen om het geld. Het is meer dat hij wil weten waar hij over twee, drie jaar staat. Misschien hebben ze bij Williams wel gezegd dat hij na 2026 weg mag als het team er tegen die tijd – na de grote regelwijziging – slecht voorstaat. Terwijl ze bij Audi misschien gezegd hebben 'je moet minstens drie jaar blijven'. En wellicht wil hij dat niet."

"In 2026 krijgen we een compleet nieuwe set auto's met compleet nieuwe motoren. Mogelijk zet dat het hele veld op zijn kop en hij zal de vrijheid willen hebben om eind '26 weg te kunnen." legt Steiner uit. Hij denkt dan ook dat Sainz niet zozeer bij Williams heeft getekend uit geloof in de plannen van teambaas James Vowles, maar vanwege het gunstigere contract dat hij er kon tekenen. "Het zal een mix zijn. Hij moet duidelijk groei en ontwikkeling zien", aldus Steiner. "James zal hem verteld hebben wat er gaat gebeuren en dat vindt Sainz duidelijk leuk. Maar James is ook slim genoeg om te zeggen dat als het team slecht is, Sainz aan het einde van 2026 mag vertrekken."

De keuze van Sainz voor Williams kan ook gevolgen hebben voor Audi, vooral bij het aantrekken van nieuw personeel. "Als je Carlos Sainz en Nico Hülkenberg hebt dan trekt dat ander groot talent aan. Je wordt dan serieus genomen omdat je laat zien er alles aan te hebben gedaan om de beste mensen te krijgen. Mensen kijken dan toch van 'wauw, Carlos en Nico rijden volgend jaar voor dit team, dat is cool'. En nu is het van 'oh, Carlos heeft besloten om naar Williams te gaan'. Er is niets mis met Williams, maar hij gaat niet naar Audi. Mensen zullen dan zeggen 'moet ik dan voor Audi gaan werken?'"