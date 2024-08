Vowles verbaasd over gebrek aan interesse voor Sainz: "Zou 'm naast Max zetten"

Carlos Sainz treedt volgend seizoen bij Williams in de schoenen van legendarische coureurs als Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill en Jacques Villeneuve. Waar deze wereldkampioenen bij de oer-Britse renstal om overwinningen en titels konden strijden, moet Sainz onderaan de ladder en achteraan het startveld beginnen.

James Vowles – sinds vorig jaar teambaas bij Williams, maar daarvoor vooral succesvol bij Brawn GP en Mercedes F1 – noemt het vastleggen van de drievoudig GP-winnaar om die reden dan ook een van de hoogtepunten in zijn F1-carrière. De Engelse ingenieur ziet het als een blijk van vertrouwen van Sainz in zijn visie op de toekomst van het team in opbouw, maar is ook verbaasd dat topteams als Red Bull en Mercedes niet voor hem kozen. "Ik schat hem in als een van de vier beste coureurs, zo niet, soms, de nummer twee op de grid", aldus Vowles. "Waarom zou je die niet in je stal willen hebben? Naar mijn idee komt de concurrentie steeds dichter bij elkaar. Dus je moet kijken naar het marginale verschil dat een coureur kan maken. Kijk dan eens naar Carlos en naar elk team waarbij hij heeft gereden. Ze zijn significant verbeterd."

Carlos Sainz, Ferrari Foto door: Ferrari

Waarschijnlijk hebben die topteams andere belangen, realiseert Vowles zich. "Als je in de positie van Red Bull zit, waar je een constructeurskampioenschap op het spel hebt staan, is het altijd een moeilijke beslissing. Maar ja, ik zou Carlos naast Max zetten." En ook Mercedes zal z'n redenen hebben gehad om niet bij Sainz uit te komen. "Als je bij Mercedes zit, is het een moeilijke keuze. Ik denk dat ze hun denkwijze hebben veranderd: Van niet competitief zijn, naar zeer competitief zijn. In dat eerste geval is het zinvol om te investeren in de toekomst. Maar nu [het team weer meedoet om de zeges] is het een moeilijkere beslissing", legt Vowles uit. "Maar dat gezegd hebbende; als Mercedes die beslissing al heeft genomen, dan hebben zij veel meer informatie dan ik. Het is meer dan waarschijnlijk dat ze veel vertrouwen hebben in de richting die ze op zullen gaan, of dat nu Max [Verstappen] of Kimi [Antonelli] is."

Eindeloze telefoongesprekken

Het eerste contact tussen Vowles en Sainz dateert al van eind vorig jaar. De 45-jarige teambaas was er zo op gebrand de Spanjaard vast te leggen dat hij sindsdien vrijwel wekelijks met Sainz aan de telefoon hing. "Wat ik me bij hem realiseerde is dat hij een prestatiemachine is", kenschetst Vowles de 29-jarige coureur uit Madrid. "Hij zal er absoluut alles aan doen om niet alleen zichzelf te veranderen, maar ook het team om hem heen. Dat is sterk."

Vowles ziet in Sainz meer dan alleen een coureur die hard kan rijden. "Ik geloof echt in wat we aan het doen zijn, de richting waarin we gaan en waarom het succesvol zal zijn. Ik geloof ook in Carlos. Ik ben niet alleen geïnteresseerd in hoe snel hij is in de auto. Ik ben geïnteresseerd in hoe hij is als persoonlijkheid. Dat geldt ook voor zijn manager en zijn vader. Zijn vader is net zo prestatiegericht als junior. Hij heeft een ongelooflijk karakter. Die drie samen vormen een pakket en dat is wat we hier in Williams nodig hebben. Ik denk dat het absoluut perfect bij elkaar past."