Bij de Grand Prix van Abu Dhabi, de seizoensafsluiter van het Formule 1-seizoen 2023, wilde James Vowles eindelijk eens kennis maken met Carlos Sainz. In gesprek met de officiële website van de Formule 1 onthult Vowles dat er dat weekend een ontmoeting is geweest met de familie Sainz, wat uiteraard wel discreet moest gebeuren. "We moesten ze via de achterkant sturen, zodat ze via de trap naar mijn kantoor konden komen voor het gesprek [zonder dat ze gezien zouden worden]. Dat is de eerste keer dat ik met ze gepraat heb en de eerste keer dat ik ze leerde kennen", aldus Vowles.

Maandag maakte Williams bekend dat Sainz vanaf 2025 voor het team rijdt. Het gaat om een meerjarig contract met een optie tot verlenging na het seizoen 2026. De timing van de eerste gesprekken met Sainz bleek achteraf gezien erg goed, want niet veel later kreeg de drievoudig Grand Prix-winnaar te horen dat hij bij Ferrari in 2025 plaats moet maken voor Lewis Hamilton. "Het gebeurde in Abu Dhabi 2023, niemand wist toen wat er zou gebeuren met Carlos", vervolgt Vowles. "Wat ik doe, is ervoor zorgen dat ze weten dat we serieus terug naar voren willen. Toen kwam het nieuws van Lewis, wat mij verraste en tegelijkertijd Carlos verraste. Dus toen begon ik met de normale onderhandelingsprocedure."

De Williams-teambaas benadrukt dat hij bij de gesprekken met Sainz vooral eerlijk is geweest over het project. "Het is de moeite waard om dat te controleren bij Carlos, want hij zal hetzelfde zeggen", weet Vowles zeker. "Ik heb hem de waarheid over het project verteld, dus alle goede en de slechte dingen. Dat is van start tot finish consistent geweest. 'Dit is wie we zijn, hier investeren we in, dit is waarom we erin geloven, dit is hoe het er voor de toekomst uitziet - wil je daar deel van uitmaken?'"

Een leider

Zelf gelooft Vowles, voormalig hoofdstrateeg van Mercedes F1, wel degelijk in het project bij Williams. "Ik heb niet voor niets het comfort van Mercedes verlaten om hier te zijn", stelt de 45-jarige uit Felbridge. "We hebben een geschiedenis die ons het op één na succesvolste team op de grid maakt. We hebben echt concrete investeerders die serieus achter dit project staan. Wij willen succes en dit is hoe succes er uitziet. Fundamenteel kan niet hetzelfde gezegd worden van de andere teams op de grid, op hetzelfde niveau en met dezelfde vereisten. En ik denk dat als niemand dit opvat als een teken dat Williams is veranderd, niets jou zal veranderen."

Dat Vowles zijn pijlen gericht had op Sainz, was vooral omdat hij 'een leider' wilde hebben en 'niet iemand die alleen snel is'. "Ik wilde dat alles om de coureur heen goed was om de performance te vinden. Carlos heeft dat. Als je kijkt naar elk team waar hij naartoe is gegaan - kijk waar ze zijn begonnen en waar ze zijn geëindigd. Dan zie je dat hij altijd op een veel betere plek in het team eindigt dan toen hij begon."