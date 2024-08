Komatsu: Voorkwam dom over te komen met lage verwachtingen Haas F1

Voor aanvang van het F1-seizoen, had teambaas Ayao Komatsu weinig verwachtingen van zijn eerste maanden aan het roer bij Haas F1 Team. Hij voorspelde dat zijn team bij de openingsrace in Bahrein in de achterhoede te vinden zou zijn, al dan niet helemaal als hekkensluiters. Dat is echter niet het geval gebleken. Haas bleef dan wel puntloos in de openingsrace, maar Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hebben regelmatig laten zien er bij te zitten wanneer de topteams steken laten vallen. Zo pakte Hülkenberg twee keer op rij de zesde plaats en daarmee dus zestien punten. Daardoor heeft het Amerikaanse team nu met het RB F1 Team van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zicht op de zesde plaats bij de constructeurs.

Door de huidige stand van zaken lijken de opmerkingen van Komatsu voorafgaand aan het seizoen vooral een geval van onderschatting, mogelijk om de concurrentie op het verkeerde been te zetten. Zo ziet de Japanner het zelf niet helemaal. "Eerlijk gezegd wist ik hoeveel we over de winter verbeterd hadden", erkent hij in gesprek met Motorsport.com. "Ik weet hoe klein we zijn, ik weet hoe laat we begonnen zijn en ik weet hoeveel tijd we verspild hebben met de [niet werkende] Austin-upgrade. Dus ik moest ervan uitgaan dat mensen met minstens dezelfde middelen of drie keer [de middelen] het minstens zo goed zouden doen als wij, want ik weet dat die mensen niet dom zijn, toch?"

Komatsu wilde daarom niet uitgaan van de concurrentie en eventuele problemen waar de rivalen mee kampten. "Je kunt er niet op rekenen dat zij tien kilogram boven het [minimum]gewicht zitten of het concept volledig verknallen. Je kunt daar niet van uitgaan. Je moet op je eigen resultaat leunen", aldus de teambaas, die het roer heeft overgenomen van Günther Steiner. "Het is vrij simpel. Wij zijn met driehonderd mensen. Het volgende kleinste team heeft er ongeveer drie keer zoveel. We begonnen [te denken]: 'We hebben wat tijd verspild, hoe gaan we dit beter doen?' Als ik dus had gezegd dat we in Bahrein meteen achtste zouden eindigen, dan zou ik ofwel dom ofwel arrogant zijn. Gelukkig voor ons hebben een paar andere mensen het verknald, maar daar kan ik niet op rekenen. Als je in deze business zit, kun je niet rekenen op andermans rotzooi. Je moet je eigen fortuin maken. Dat is wat ik probeer te doen."