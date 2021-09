Teamorders bij Mercedes in F1-sprintrace? Wolff overweegt het

Valtteri Bottas bleek de snelste man in de kwalificatie, maar daar koopt de Fin zondag heel weinig meer voor. Mercedes grijpt voor hem naar de vierde motor van het seizoen, waardoor Bottas de Italiaanse Grand Prix achteraan zal starten. Doordat die gridstraf pas voor de race van zondag wordt doorgevoerd, kan Bottas een dag eerder nog wel pole-position pakken. Mercedes heeft daar echter geen baat bij, doordat pole-position in dit geval ook drie WK-punten oplevert en Hamilton die maximale score in de titelstrijd veel beter kan gebruiken.

Eerste ronde afwachten, ingrijpen indien nodig

Het maakt dat er achter de schermen al wordt gesproken over een teamorder, mocht dat nodig zijn om Bottas van winst in de sprintrace te houden. "Dat is nog best lastig. In principe zijn we allemaal racers en willen we geen teamorders zien", begint Wolff nog politiek correct. "Maar in dit geval gaat Valtteri zondag helemaal naar achteren op de startopstelling. Op dit moment valt er nog niet zoveel te zeggen en moeten we eerst afwachten hoe de start verloopt. We moeten vooral voorzichtig zijn in de eerste bochten en dan maar zien hoe de zaken ervoor staan."

Maar als Bottas de leiding dan nog steeds in handen heeft en Verstappen op enige achterstand is gereden, gaat Mercedes dan wel onderling wisselen? "Ja, vermoedelijk wel", erkent Wolff. Het is ook logisch omdat Bottas geen rol speelt in de titelstrijd en al weet welk lot hem op zondag te wachten staat. De motorische gridstraf lijkt misschien een tactische zet, aangezien alle Mercedes- en Red Bull-coureurs deze maanden nog naar een nieuwe motor grijpen, al is het volgens Wolff geen tactiek om het met Bottas in Monza te doen. "We maakten ons eigenlijk een beetje zorgen over zijn huidige motor, die is deels kapot. Anders hadden we het niet gedaan."

Mercedes moet oogsten in Monza en Sochi

Waar de gridstraffen een rol spelen in het restant van de titelstrijd, weten de Mercedes-kopstukken ook dat er in de komende twee raceweekenden flink moet worden gescoord. Red Bull Racing zet in Monza en Sochi vol in op schadebeperking, terwijl die banen juist goed bij Mercedes passen. "Bij mij is het glas meestal halfleeg, maar goed: we hebben dit weekend wel een aardige voorsprong. Daar kunnen we best tevreden mee zijn, al komt het er nu echt op aan dat we dit niveau ieder weekend halen en dat we vooral geen enkele DNF meer noteren."

