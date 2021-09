Norris baalt van vierde plaats in kwalificatie: "Het is klote"

Dat McLaren dit jaar een snelle auto heeft gebouwd wisten we al, maar op The Temple of Speed in Monza bleek vrijdag maar weer eens hoe snel die MCL35M nu echt is. Lando Norris en Daniel Ricciardo konden in de kwalificatie de Mercedessen en Red Bulls prima partij geven, maar bleven uiteindelijk steken op de plaatsen vier en vijf, slechts een paar honderdsten achter de RB16B van Max Verstappen.

Vooral Norris had de pest in. Hij kwam na de eerste runs in Q3 slechts 0.065 seconde tekort op de op dat moment leidende Hamilton. De jonge Engelsman van McLaren leek met zijn tijd op weg naar een derde startplaats, maar moest op het einde toch ook Verstappen nog voor zich dulden, al was het met slechts 23 honderdste van een seconde, “very close” dus. “Ik haat die woorden, want het geeft je altijd het gevoel dat je het net niet goed genoeg hebt gedaan”, liet Norris eventjes zijn frustraties de vrije loop. De coureur uit Bristol herpakte zich echter direct. “Ik ben natuurlijk blij. We staan er een stuk beter voor dan het afgelopen weekend. En ik kijk ook veel meer uit naar deze race. Maar het missen van P3 is wel klote. Ik had graag dat beetje extra, wat we vandaag denk ik wel in de auto hadden zitten. Maar ik denk dat ik het morgen [zaterdag in de sprintrace] maar moet proberen.”

Kansen in sprintrace

Wat betreft zijn kansen in de race is Norris optimistisch. “De auto is goed en dat is te zien aan de rondetijden in vergelijking met waar we vorige week stonden.” Op Zandvoort deed de wagen van Norris totaal niet wat hij wilde. Het leidde tot een tegenvallende dertiende startplaats en uiteindelijk P10 en één punt in de Dutch Grand Prix. “Het is gewoon raar, vind je niet? Ik vind het raar dat we op het ene circuit bijna anderhalve seconde van pole af kunnen staan, van Verstappen, en nu zit ik hier op een kwart tiende [van de Nederlander]. We hebben niet echt veel veranderd, maar de auto is hier kilometers sneller. Dat komt gewoon door het circuit en hoe de auto op verschillende circuits werkt. Dus het is cool.”