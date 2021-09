Bottas pakt eerste startplek voor Italiaanse sprintrace, Verstappen P3

Nadat er bij de Britse Grand Prix voor het eerst een experiment werd gehouden met een alternatieve weekendopzet, wordt dit weekend in Italië een tweede proef gedaan met een kwalificatie op vrijdagavond en een korte wedstrijd op zaterdag, die de grid bepaalt voor de Grand Prix op zondag. Zo gingen de coureurs na een enkele oefensessie op de vrijdag in Monza meteen de kwalificatie in.

Q1

Mercedes kende een vliegende start van de kwalificatie. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden een 1.20.543 en een 1.20.685, waarmee zij eenvoudig de snelsten waren in de eerste sessie. Max Verstappen ging tijdens zijn eerste snelle ronde wijd bij het uitkomen van de Variante della Roggia en met twee wielen door het grind. Bij zijn volgende poging stuitte de Nederlander op verkeer, waardoor hij van zijn gas moest. Zodoende zakte Verstappen weg naar de twaalfde plek, alvorens nog een keer aanzetten hem een 1.21.035 opleverde, waarmee hij naar de derde positie ging.

Verstappen was niet de enige die last had van verkeer. Zo werd ook Pierre Gasly gehinderd door langzaam rijdende tegenstanders. Sebastian Vettel stond bij het uithangen van de vlag zestiende maar verbeterde zich op de valreep naar de achtste tijd. Ook Esteban Ocon en Fernando Alonso knokten zich op het laatste moment uit de gevarenzone. George Russell stond zestiende aan het einde van de sessie en kreeg zelfs al te horen dat hij uitgeschakeld was, maar ging alsnog door naar Q2 doordat Yuki Tsunoda een rondetijd verloor wegens track limits. Behalve de Japanner waren het de ‘usual suspects’ die strandden in Q1: Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Robert Kubica en Nikita Mazepin.

Q2

Verstappen kwam aan het begin van de tweede kwalificatiesessie tot een 1.20.710. Zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton ging daar vervolgens onder. En met een behoorlijk verschil ook. De Mercedes-coureurs waren liefst driekwart seconde rapper dan Verstappen. De Limburger zag hierna ook McLaren-rijders Lando Norris, Daniel Ricciardo en AlphaTauri-kopman Pierre Gasly harder gaan, waardoor hij na de eerste runs zesde stond in de tijdentabel.

Toen alle vijftien wagens nagenoeg op hetzelfde moment hun garage verlieten voor hun tweede run, was het even een rommeltje in de pitstraat. Lewis Hamilton kreeg bijna een Aston Martin in zijn flank, terwijl een paar monteurs van geluk mogen spreken dat ze niet werden aangereden.

Eenmaal op de baan rukte Verstappen op naar de derde plek met een 1.20.229, maar hij zakte daarna nog een plek doordat Norris zijn McLaren met een 1.20.059 op P3 zetten. De twee Aston Martin-coureurs vonden hun Waterloo in Q2. Sebastian Vettel bleef steken op de elfde tijd, Lance Stroll was twaalfde. Voor Alpine-duo Fernando Alonso en Esteban Ocon was het ook gedaan, met de dertiende en veertiende tijd. Voor Russell zat er niet meer in dan de vijftiende tijd.

Q3

Bij het ingaan van de kwalificatie werd duidelijk dat Valtteri Bottas uit strategische overwegingen naar zijn vierde power unit van het jaar is gewisseld, waardoor hij zondag van achteraan moet beginnen. De Fin was de eerste die een tijd neerzette in Q3, maar kwam iets te wild uit de tweede chicane waardoor hij een stukje grindbak meepakte. Bottas reed hierdoor maar een 1.20.388, waarmee hij na de eerste runs vijfde stond. Hamilton ging naar een 1.19.949, waar Verstappen vervolgens net niet aankwam door een 1.19.966 op de klokken te brengen. Ook Lando Norris zat er verrassend goed bij. De McLaren-coureur was met een 1.20.014 nog geen tiende langzamer dan Hamilton. Daniel Ricciardo stuurde de andere McLaren daarachter naar de vierde tijd.

Met nog drie minuten op de klok kwamen de tien resterende rijders terug op de baan voor hun allerlaatste vliegende ronde in de kwalificatie. Verstappen verscheen achter Perez op het circuit om zo een tow te kunnen bij de Mexicaan. De Nederlander verbeterde zich echter niet. Bottas kwam bij het zwaaien van de vlag als een duveltje uit een doosje tot een 1.19.555, waar Hamilton met een 1.19.651 net aan wist te tippen. De pole voor de sprintrace was zodoende voor Bottas. Hamilton start zaterdag naast hem op de eerste rij. Verstappen moet het doen met de derde startplek en deelt de tweede rij met Norris, die de vierde tijd liet noteren. Ricciardo en Gasly kwalificeren zich als vijfde en zesde. De vierde rij is volledig gereserveerd voor het team van Ferrari, dankzij een zevende tijd van Carlos Sainz en een achtste tijd van Charles Leclerc. Sergio Perez en Antonio Giovinazzi completeren de top-tien op de grid.

Zaterdag vindt er om 12.00 uur nog een tweede vrije training plaats, waarna de sprintrace om 16.30 uur van start gaat.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Italië

