Ferrari heeft hoop op reversed grids nog niet opgegeven

Het circuit van Monza vormt dit weekend het decor voor de tweede zogenaamde sprintkwalificatie in de Formule 1. Er wordt in Italië voor de tweede keer dit seizoen geëxperimenteerd met het nieuwe format, dat voor de zomerstop in Silverstone voor het eerst werd uitgeprobeerd.

Formule 1’s sportief directeur Ross Brawn heeft al aangekondigd dat de sport gaat onderzoeken hoe de opzet van de sprintraces verbeterd kan worden. Zo liet Brawn al weten dat de sprintkwalificaties mogelijk ook op zichzelf staande races kunnen worden, die niet bepalend zullen zijn voor de startopstelling van de hoofdrace op zondag. Mogelijk worden er daarmee ook meer punten gekoppeld aan de uitslag van de sprintrace, waar er nu slechts drie punten liggen te wachten voor de winnaar van de sprintrace en de nummers twee en drie het moeten stellen met respectievelijk twee punten en één punt.

Binotto hoopt op omgekeerde startstellingen

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is blij dat er wordt nagedacht over de opzet van de sprintkwalificatie en hoopt dat het ook weer de deur opent voor de introductie van omgekeerde startopstellingen in de Formule 1. “Ik ben heel blij. Ik heb begrepen dat de coureurs met verschillende voorstellen zijn gekomen”, aldus de Ferrari-teambaas. “Ik denk dat een mini-race op zaterdag met een startopstelling in omgekeerde volgorde van de WK-stand best een interessant idee kan zijn. Het is echter nog te vroeg om daarover al te kunnen oordelen.”

De Formule 1 overwoog vorig jaar al omgekeerde startopstellingen te introduceren tijdens twee opeenvolgende raceweekenden op hetzelfde circuit, maar daar stak het team van Mercedes uiteindelijk een stokje voor. Binotto is echter nog altijd een voorstander van het idee, aangezien hij denkt dat een race waarbij de WK-leiders zich een weg naar voren moeten zien te vechten flink wat vermaak op zal leveren: "Het kan zeer interessant zijn voor de show en het spektakel. Toen er voor het eerst gesproken werd over deze mini-races was Ferrari het eerste team dat met het idee kwam."

"Wat je plek ook is in de stand, het brengt extra spektakel met zich mee en dat is belangrijk voor onze fans. Het is belangrijk voor het vermaak dat de Formule 1 daarmee kan leveren.”