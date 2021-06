Williams neemt na jaar alweer afscheid van teambaas Roberts

Simon Roberts begon in juni 2020 bij Williams als directeur van de Formule 1-operatie. In die functie overzag hij het verkoopproces van de familie-onderneming aan de Amerikaanse investeerder Dorilton Capital. Na het vertrek van de familie Williams werd hij in september benoemd tot interim-teambaas, wat na de komst van CEO Jost Capito in december een vaste aanstelling werd. De interne reorganisatie van de renstal was echter nog niet afgerond en dus heeft het team nu aangekondigd dat Roberts zijn taken gaat neerleggen.

“Het was een eer om de rol van teambaas op me te nemen na het vertrek van de familie Williams uit de sport”, zei Roberts, die voor zijn dienstverband bij Williams lang voor McLaren en kortstondig voor Force India werkte in de Formule 1. “Omdat de transitie inmiddels goed onderweg is, kijk ik uit naar een nieuwe uitdaging. Ik wens iedereen in het team het beste voor de toekomst.” Roberts wordt door Capito bedankt voor het geleverde werk van de afgelopen maanden. “Simon speelde een integrale rol in het managen van de transitie gedurende de laatste twaalf maanden. Ik wil hem graag bedanken voor zijn geweldige bijdrage in die periode.”

Taken verdeeld onder Capito en Demaison

Williams is niet van plan om een directe vervanger aan te stellen voor Roberts. De taken worden verdeeld onder Capito en technisch directeur FX Demaison, die zich in maart bij de renstal voegde. Capito neemt de verantwoordelijkheden als teambaas op zich, terwijl Demaison de verantwoordelijkheid krijgt voor de operatie op het circuit en in de fabriek. Daarmee komt de dagelijkse leiding over de renstal volledig in handen bij de mannen die hiervoor een belangrijk onderdeel waren van de successen van Volkswagen in het World Rally Championship.

De afgelopen drie seizoenen eindigde Williams op de laatste plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Sinds de komst van nieuwe eigenaar Dorilton Capital ligt de focus echter niet meer bij het oplossen van financiële problemen, maar bij het verbeteren van de prestaties van de auto. Desondanks bezet de in Grove gevestigde renstal na zes races in 2021 opnieuw de laatste plek in de titelstrijd voor constructeurs.