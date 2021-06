Perez krijgt vertrouwen en ziet zichzelf vorm van Baku vasthouden

Voorafgaand aan het F1-seizoen gaf Sergio Perez zichzelf vijf races om op snelheid te komen bij Red Bull Racing. Daar lijkt hij goed in geslaagd, want in zijn zesde optreden bij de Oostenrijkse formatie scoorde hij zijn eerste overwinning voor zijn nieuwe werkgever. De Mexicaan stond er het hele weekend goed voor en liet alleen in de kwalificatie een steek vallen. In de race klom hij van de zesde startpositie op naar de tweede plek, waarna hij teamgenoot Max Verstappen voor zich weg zag vallen met een klapband. In de twee ronden tellende sprint naar de finish bleef Perez uiteindelijk Sebastian Vettel en Pierre Gasly voor.

De vorm lijkt er na zes races dus te zijn bij de 31-jarige Perez. “Ik heb zeker het gevoel dat ik goede progressie heb geboekt. Niet alleen in Baku, maar ook in Monaco”, vertelde de Red Bull-coureur, voordat hij uitlegde op welke manier hij en het team proberen om verbeteringen door te voeren. “Ieder weekend begrijp ik meer en na ieder weekend doen we een grondige analyse. We doen veel werk in de fabriek om uit te vogelen wat we als team beter kunnen doen.” Het vertrouwen begint hierdoor ook te groeien. “We verbeteren ons en ik zie geen reden waarom we op een ander circuit niet op hetzelfde niveau kunnen presteren. Mijn vertrouwen groeit zeker. Het begrijpen van het team gaat ook beter. Het is pas de zesde race van het seizoen, dus we hebben nog wel even te gaan. Maar het is belangrijk om dit momentum vast te houden en ons te blijven verbeteren, race na race.”

Aanpassing lastiger dan verwacht

Na zes races bezet Perez de derde plek in het kampioenschap. Met 69 punten heeft bij bovendien de beste seizoensstart van een teamgenoot van Max Verstappen sinds 2018, toen Daniel Ricciardo in zes wedstrijden 72 punten verzamelde. Desondanks steekt Perez niet onder stoelen of banken dat dat hij de aanpassing aan de Red Bull RB16B niet gemakkelijk vond. “We hadden niet de seizoensstart waarop we hoopten. Ik vond de aanpassing lastiger dan ik had verwacht, maar vanaf dag een hebben we hard gewerkt met de engineers in de fabriek. Eindelijk hebben we een heel goed resultaat behaald voor het team.”

Tijdens eerdere races liet Perez bij vlagen al zien dat het met zijn snelheid wel goed zit. Zo stond hij in Imola op de tweede startpositie en klom hij in Monaco van de negende naar de vierde plek, terwijl hij in Bahrein een inhaalrace vanaf de laatste plek beloonde met de vijfde plek aan de finish. “Hier en daar lieten we al flarden van snelheid zien”, vervolgt Perez. “In Baku zag alles er geweldig uit, tot het in de eerste run van Q3 fout ging. We raakten echter niet teleurgesteld, we keken vooruit en hadden een uitmuntende race. Ik ben heel blij met het resultaat. Dit geeft mij, mijn kant van de garage en het team absoluut een enorme boost van het vertrouwen. Gedurende het seizoen zit je in een achtbaan, dus het is belangrijk om van deze momenten te genieten.”

