Masi verklaart waarom Norris zwaarder gestraft had kunnen worden

De kwalificatie in Azerbeidzjan kende een rommelig verloop met maar liefst vier rode vlaggen. De tweede code rood van de sessie werd veroorzaakt door Antonio Giovinazzi en had vervelende gevolgen voor Lando Norris. De Brit reed op het lange rechte stuk en minderde vaart toen de rode vlag gezwaaid werd, maar twijfelde of hij direct de pits in moest duiken. Toen zijn engineer vertelde dat hij dat moest doen, was het al te laat en moest hij een extra ronde over het Baku City Circuit afleggen. Dat leverde Norris een gridstraf van drie plaatsen op, terwijl hij ook drie strafpunten op zijn superlicentie kon bijschrijven.

Dat er een straf uitgedeeld moest worden voor het vergrijp van de McLaren-coureur, dat was wel duidelijk voor F1-wedstrijdleider Michael Masi. “Ten eerste is de betekenis van een rode vlag duidelijk, dat begint al in de karts en loopt door tot in de Formule 1. Je dient vaart te minderen en meteen naar de pits te komen”, legde de Australiër nog maar eens goed uit. “Daar bestaat voor zowel een zesjarige in zijn eerste kart-evenement als in de Formule 1 geen onduidelijkheid over. Dat is consistent voor alle circuitraces.”

Voorafgaand aan zijn bezoek aan de stewards vertelde Norris aan de media dat hij in zijn ogen niet echt iets verkeerd had gedaan. De wedstrijdleiding oordeelde anders en gaf hem dus drie plaatsen gridstraf en drie strafpunten. Een redelijk zware straf, maar volgens Masi mocht Norris zijn handen dichtknijpen dat hij slechts drie posities werd teruggezet. “Wat betreft de strafpunten en de straf zelf kunnen de stewards bepalen wat zij passend vinden bij het betreffende incident. Ja, ze hebben een richtlijn die ze gebruiken, maar in dit geval vonden ze het vanwege verzachtende omstandigheden passend om niet toe te passen wat de richtlijn voorschreef. Dat was een zwaardere straf. Wat betreft de strafpunten vonden zij het aantal strafpunten in de richtlijn passend, omdat het een overtreding met een rode vlag betrof.”

De drie strafpunten in Baku brengen het totaal van Norris over de afgelopen twaalf maanden op acht stuks. Daarmee voert hij het strafpuntenklassement in de Formule 1 aan, George Russell en Lewis Hamilton volgen met zes strafpunten. Op 10 juli vervallen de eerste twee strafpunten van Norris, die hij tijdens de GP van Stiermarken in 2020 opliep voor het inhalen onder gele vlaggen.