Stewards wijzen protest Haas af, uitslag GP Australië onveranderd

Nadat de Australische Grand Prix voor de derde keer was stilgelegd met een rode vlag, was een poos onduidelijk hoe de wedstrijd - er moest nog ronde worden verreden - zou worden hervat. Uiteindelijk maakte de FIA bekend dat het veld achter de safety car naar buiten zou rijden voor een rollende herstart, maar dat de race bij de eerste doorkomst meteen zou worden afgevlagd, aangezien de ronde achter safety car officieel ook als raceronde meetelt. Wat betreft de volgorde waarin de coureurs de baan op zouden komen, besloot de FIA terug te grijpen naar de situatie zoals die was bij de herstart.

Dit laatste was goed nieuws voor onder andere Aston Martin, dat Fernando Alonso en Lance Stroll door aparte incidenten bij de herstart zag terugvallen naar de elfde en twaalfde plek. Zij kwamen door deze beslissing weer derde en vijfde te liggen. Voor onder meer Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda pakte deze beslissing minder goed uit. Zij waren bij de malaise bij de herstart opgeklommen naar de vierde en vijfde plaats. Door terug te gaan naar de volgorde bij de herstart, kwamen zij echter als achtste en elfde de pitstraat uit voor de laatste ronde achter de safety car. Door een tijdstraf van vijf seconden voor Carlos Sainz schoven zij in de race-uitslag op naar de zevende en tiende positie.

Haas-teambaas Guenther Steiner was witheet over het besluit van de wedstrijdleiding om de volgorde bij de herstart te nemen. En ongeveer anderhalf uur na de race werd duidelijk dat hij het er niet bij had laten zitten: Haas had protest aangetekend tegen de voorlopige uitslag van de Australische Grand Prix. Vervolgens was het lang wachten op een beslissing van de stewards, en daarmee op de definitieve uitslag van de race.

Het verlossende woord kwam pas om 23:00 uur Australische tijd, ruim vijf uur nadat de race was gefinisht. De stewards oordeelden dat de racedirectie juist gehandeld had en wezen daarom het protest van Haas af. In een begeleidend schrijven lieten zij weten dat het protest van Haas gericht was op artikel 57.3 van de FIA Sporting Regulations. Daarin staat dat ‘in alle gevallen de volgorde zal worden genomen van het laatste punt waar het mogelijk was om de posities van alle wagens te bepalen’. Omdat de rode vlag binnen twee bochten na de herstart was uitgehangen, was volgens de racedirectie het laatste moment waarop de posities van alle wagens konden worden bepaald de grid voor de herstart.

Haas was echter van mening dat de posities moesten worden genomen zoals die waren bij de tweede safety car-lijn. Als de racedirectie dat punt als meetmoment had genomen, dan had Hülkenberg na de laatste rode vlag als zevende de pits uit moeten komen, voor Lando Norris. Ook had Sergio Perez dan voor Lance Stroll moeten worden gezet. Maar de volgorde moet wel aan de hand van betrouwbare data kunnen worden bepaald. Haas erkende dat GPS-data niet geschikt is voor dit doeleinde maar vond dat er wel naar de timing data kon worden gegrepen om de volgorde te bepalen. De stewards wezen op het feit dat het bepalen van de volgorde snel en aan de hand van 'geschikte informatie' moet gebeuren en vonden dat de racedirectie dit had gedaan.

Daarmee blijft de uitslag van de Australische Grand Prix dus onveranderd, wat in het geval van Hülkenberg betekent dat hij zevende blijft.

Video: Samenvatting van de chaotisch verlopen Grand Prix van Australië