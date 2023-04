Organisatie GP Australië krijgt tik op de vingers van de FIA

Na de kolderieke afloop van de Grand Prix van Australië hadden de stewards van de mondiale autosportfederatie FIA nog flink wat werk. Zo moesten ze zich buigen over de zaak Gasly/Ocon, die met een ‘no further action’ werd afgedaan, en het protest van het Haas F1 Team tegen de uitslag van de wedstrijd, dat na zeer lang beraad werd afgewezen.

In de nasleep moest ook de organisatie van het evenement zich nog melden bij de stewards, nadat geconstateerd was dat “een grote groep supporters door de veiligheidslijnen was gekomen en het circuit kon bereiken terwijl de race nog gaande was”. Daardoor ontstond een gevaarlijke situatie voor de toeschouwers, coureurs én officials: “Daarnaast konden de supporters ook de auto #27 (Nico Hülkenberg) bereiken terwijl er nog altijd een rood licht brandde op de auto (de auto was niet vrijgegeven vanwege mogelijke elektrische lading).”

De stewards van de FIA stelden vast dat de ingestelde protocollen en de voorschriften voor het organiseren van een Grand Prix niet voldoende zijn nageleegd. Na overleg met de FIA heeft de organisatie toegegeven dat de opgestelde plannen om de veiligheid van het evenement te garanderen niet voldoende waren. De stewards vragen de organisator om op korte termijn met “een adequaat plan te komen als antwoord op de serieuze zorgen die geconstateerd zijn”. In reactie daarop heeft de Australian Grand Prix Corporation een stappenplan opgesteld met vier concrete punten om de wedstrijd in het vervolg wel veilig te laten verlopen.

“Wij stellen de volgende conceptuele oplossingen voor waarmee we in de toekomst dergelijke situaties kunnen vermijden”, schrijft de AGPC in een reactie aan de stewards. “Ten eerste: een uitgebreide review hoe het mogelijk was dat mensen de auto van Hülkenberg konden bereiken. Ten tweede: een uitgebreide review van het volledige veiligheidsplan. Ten derde: resultaten en bevindingen van het uitgebreide onderzoek zullen in detail gedeeld worden met de FIA en de nationale autosportfederatie, waarna zij feedback mogen geven. Tot slot: de bovenstaande onderzoeken en reviews zullen in samenspraak met de politie van Victoria, de Formule 1 en de FIA worden uitgevoerd.”

De promotor krijgt tot 30 juni aanstaande de tijd om het genoemde onderzoek uit te voeren, mits de FIA daarmee akkoord gaat. De zaak wordt verder besproken in de World Motor Sport Council.