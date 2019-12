De snelste pitstops van Formule 1-teams in 2019

Hoe korter de pitstop, hoe groter de kansen van de coureurs tijdens de race. Het klinkt logisch, maar soms gaat er in het heetst van de strijd iets fout en verliest het team waardevolle tijd. In een sport waar het om seconden en zelfs milliseconden draait kan een goede bandenwissel anderzijds ook heel veel opleveren. Alle F1-teams oefenen daarom op pitstops.

Tijdens een Grand Prix proberen de teams de wagens in de juiste ronde naar binnen te halen en ze zo kort mogelijk stil te laten staan. Een pitstop ligt gemiddeld iets boven de twee seconden, maar het kán daar ook onder. Williams is al jaren een van de betere renstallen op dit gebied en heeft het record vanaf 2016 een tijdlang in handen gehad. Tijdens de Europese Grand Prix in Baku dat jaar duurde het bij Felipe Massa slechts 1.92 seconde.

Maar het is niet langer de renstal uit Grove die de snelste pitstop ooit heeft gemaakt. Die eer gaat nu naar Red Bull Racing, dat er dit jaar zelfs meerdere keren onder is gedoken. In de Britse Grand Prix op Silverstone duurde de wissel bij Pierre Gasly maar 1.9 seconde en niet veel later was dat record nog eens aangescherpt toen Max Verstappen naar binnen kwam rijden. Hij kon 1.88 seconde later weer vertrekken. In Hockenheim en Sao Paulo was het team nóg sneller, het record staat nu op 1.82 seconde.

Sinds 2015 reikt DHL, als officiële logistieke partner van de Formule 1, de zogeheten Fastest Pit Stop Award uit. Dat jaar en het jaar erop ging de prijs naar het team met de beste gecombineerde tijden per seizoen. Sinds 2017 is er een ander systeem voor gekomen: de teams krijgen per Grand Prix punten zoals die ook voor het kampioenschap worden uitgedeeld. De constructeur en coureur krijgen op basis daarvan beide een score.

Het volgende overzicht laat de snelste pitstops in de Formule 1 zien en alle winnaars sinds 2015.

Grand Prix Tijd (sec) Team Coureur Melbourne 2.19 Red Bull Pierre Gasly Bahrein 2.17 Red Bull Max Verstappen Shanghai 2.15 Red Bull Max Verstappen Baku 2.27 Ferrari Charles Leclerc Barcelona 2.07 McLaren Carlos Sainz Monte Carlo 2.07 Williams Robert Kubica Montreal 2.00 Williams Robert Kubica Le Castellet 1.97 Williams Robert Kubica Spielberg 2.02 Williams Robert Kubica Silverstone 1.90 Red Bull Pierre Gasly Hockenheim 1.88 Red Bull Max Verstappen Boedapest 2.19 Williams George Russell Spa 2.02 Williams George Russell Monza 2.15 Williams Robert Kubica Singapore 2.24 Williams Robert Kubica Sochi 2.24 McLaren Lando Norris Suzuka 2.27 Williams Robert Kubica Mexico-Stad 1.93 Red Bull Alexander Albon Austin 2.02 Red Bull Alexander Albon Sao Paulo 1.82 Red Bull Max Verstappen Abu Dhabi 2.06 Red Bull Max Verstappen