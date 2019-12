Organisator GP Vietnam voegt extra bocht aan circuit toe

Het gaat bij de aanpassing van de lay-out om de laatste sector. Het totaal aantal bochten zal hierdoor van 22 naar 23 gaan en de lengte neemt ook toe, van 5.565 meter naar 5.607m. De Formule 1-race op het nieuwe circuit in Vietnam staat gepland voor 5 april.

Le Ngoc Chi, CEO van de Vietnam Grand Prix Corporation, zei tegen Motorsport.com dat de toevoeging van de extra bocht aan het baanontwerp op verzoek van de FIA en F1 is gedaan. "We hebben het circuit tussen bocht 22 en 23 iets veranderd. Het is een stratencircuit en je moet dat daarom aanpassen aan de daadwerkelijke omgeving. Je moet er tegelijk voor zorgen dat het aan alle eisen van de FIA en F1 voldoet. We hebben nauw met hen samengewerkt om ervoor te zorgen dat we de veiligheid van de coureurs kunnen garanderen, maar dat we ook spannende bochten kunnen creëren waarin hun vaardigheden worden getest. De nieuwe lay-out zal snel naar buiten komen en iedereen zal zien hoe klein de verandering is. De nieuwe bocht maakt het circuit niet heel anders. Het is veilig en dat is het belangrijkste."

Er wordt ondertussen druk gewerkt aan het circuit, zoals te zien op deze exclusieve foto's. De huidige focus ligt op het volledig asfalteren van de baan. Chi bevestigt dat de bouw volgens plan verloopt: "We liggen geheel op schema en de progressie die we hebben gemaakt is erg fijn. Het circuit zal aan het eind van het jaar klaar zijn. Een gedeelte daarvan is op bestaande straten, een ander gedeelte moest volledig uit de grond gestampt worden. Dat nieuwe deel is al klaar. We zijn nu over de hele baan met het asfalt bezig. Daar zijn veel lagen voor nodig en we verwachten daarom dat het tot het einde van het jaar gaat duren. Zodra we daarmee klaar zijn, zullen we met de bovenste laag bezig gaan, waarvoor we van januari tot eind maart moeten hebben. Het klinkt als veel tijd, maar we willen een buffer hebben en kunnen geen enkele vertraging gebruiken. Het moet gebeuren."

Hanoi F1 circuit work in progress Photo by: Sports Marketing Group

Met medewerking van Jonathan Noble