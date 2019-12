FIA geeft toestemming voor gebruik van extra MGU-K in 2020

Sinds de start van het V6 hybride-tijdperk zit er een restrictie op het aantal onderdelen van de power-unit dat jaarlijks gebruikt mag worden. De grenzen zijn naarmate de tijd vorderde strenger geworden met de intentie om kosten te sparen en de ontwikkeling van dergelijke onderdelen te drukken. Aanvankelijk kregen coureurs tijdens een seizoen vijf exemplaren van ieder element tot hun beschikking (ICE, turbo, MGU-H, MGU-K, elektronica en een batterij). Vanaf dit seizoen werden coureurs bestraft als ze meer dan drie ICE’s, turbo’s of MGU-H’s moesten gebruiken. Op de MGU-K, elektronica en batterij zat een limiet van twee exemplaren.

Motorsport.com kon eerder dit jaar al melden dat teams akkoord waren de limiet te verruimen nu de kalender uitgebreid wordt tot 22 races. Het voorstel is nu geratificeerd door het world motorsport council van de FIA. De limiet van MGU-K’s wordt daardoor opgeschroeft tot drie.

In lijn met MGU-H

Een van de voornaamste argumenten om een extra MGU-K beschikbaar te stellen was de integratie van dit onderdeel met de MGU-H. Het loskoppelen van beide elementen bracht nogal wat werk met zich mee. De MGU-K is een sensitief element van de V6 Hybride-krachtbron dat kinetische energie opwekt en opslaat in een batterij. Het geeft coureurs zo’n 120 kW aan vermogen. Dat het een lastig onderdeel is werd dit seizoen bewezen door Renault. De Franse fabrikant deed meerdere pogingen een nieuwe MGU-K te introduceren.

De helft van de F1-grid hoefde in 2019 niet meer dan de twee MGU-K’s te gebruiken, waaronder de zes wagens aangedreven door Ferrari. De wagens met Renault- en Honda-motoren gebruikten wel meer dan twee. Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat was de topscorer en gebruikte er zelfs zes.

Met medewerking van Scott Mitchell