F1 verdwijnt achter betaalmuur in Duitsland, vier GP's op open net

Sky Deutschland neemt de uitzendrechten van de F1 over van RTL Duitsland, dat sinds 1991 via het open net verslag deed van de Grands Prix. Voor Duitsland waren dat hoogtijdagen, want Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Nico Rosberg pakten samen twaalf wereldtitels in de afgelopen 29 jaar. Zondag kondigde RTL echter al aan dat het de uitzendrechten na afloop van 2020 kwijtraakt. De zender verkondigde toen al dat het financiële plaatje een belangrijke rol speelde. "Als er concurrenten meedingen die bereid zijn om het dubbele bedrag te bieden, dan moet je jezelf voorbereiden op een vertrek", zei sportchef Manfred Loppe toen al.

De laatste jaren moest RTL de uitzendrechten al delen met de Duitse tak van Sky, en ook het contract met dat bedrijf zou na 2020 aflopen. Nu RTL ervoor gekozen heeft niet verder te gaan met de F1 en in te zetten op het voetbal, heeft Sky de uitzendrechten voor de F1 weten te bemachtigen. Alle races zullen live te volgen zijn via de betaalde kanalen van het Duitse mediabedrijf, dat onderdeel is van de Sky Group. Als onderdeel van de overeenkomst dient Sky Deutschland ook vier races per seizoen op het open net uit te zenden, terwijl na iedere race een 30 minuten durende show met hoogtepunten wordt uitgezonden op Sky Sport News HD.

Bovendien krijgt Duitsland als gevolg van de nieuwe overeenkomst voor het eerst een televisiezender die 24 uur per dag en zeven dagen per week aan de Formule 1 gewijd is. Die zender krijgt de naam Sky Sport F1. Daarbij kan het bedrijf profiteren van de producties die andere takken van de Sky Group maken, zoals de Britse en Italiaanse Sky Sports-afdelingen. Ook in Groot-Brittannië en Italië zijn de uitzendrechten van de F1 in handen van Sky.

“Dit wordt de beste autosportervaring ooit”, stelt CEO Devesh Raj van Sky Deutschland vol vertrouwen. “We weten dat autosportfans houden van de manier waarop we de Formule 1 produceren en onze commentatoren hebben allemaal fans. Maar nu geven we de fans meer F1-content dan ooit op de Duitse tv te zien was door middel van het eerste aan de F1 toegewijde kanaal. Met onze unieke aanbod aan digitale content en jaarlijks vier gratis races voor iedereen zullen we helpen het plezier van de F1 bij miljoenen mensen te introduceren en om de sport te laten groeien in het autosportland Duitsland.”