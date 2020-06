Ricciardo heeft zin in strijd met jonge 'bijtertjes'

Bij de Franse renstal rijdt Ricciardo dit seizoen samen met Esteban Ocon en volgend jaar wordt hij bij McLaren teamgenoot van Lando Norris. Twee jonge talenten die staan te trappelen om de wereld te laten zien dat ze dertigplusser en erkend hardrijder Ricciardo kunnen verslaan.

“Ik had dat gevoel destijds ook bij Red Bull met Max [Verstappen]”, zegt Ricciardo in de podcast F1 Nation. “Ik had het idee dat we allebei beter werden doordat we elkaar stimuleerden, je bent natuurlijk concurrenten van elkaar. Ik verwacht dat ook van Lando. Ik zeg ‘verwacht’, want hij heeft een erg sterk debuutjaar gehad, ik geloof dat hij in de kwalificaties beter was dan Carlos [Sainz] en dat wil wat zeggen.”

Maar niet alleen toekomstig collega Norris zou het Ricciardo weleens moeilijk kunnen maken, datzelfde geldt voor zijn hudige teamgenoot Ocon die bij Renault het stoeltje van Nico Hülkenberg heeft overgenomen. “Ik heb nog een heel jaar met hem te gaan. Ik heb natuurlijk nog niet als teamgenoot tegen hem gereden, maar het is van hetzelfde laken een pak [als Norris]. Hij is het meest roestig omdat hij vorig jaar natuurlijk niet gereden heeft, dus hij zal staan te trappelen om aan de slag te gaan. Ik heb er echt zin in om deze bijtertjes tegen te komen.”

Ricciardo, die op 1 juli aanstaande 31 jaar wordt, moest zich wel even achter de oren krabben toen hij zich realiseerde hoe jong Ocon (23 jaar) en vooral Norris (21 jaar) zijn. “Ik wist dat echt niet. Ik kan me nog van Max herinneren dat er een verschil van een jaar of zeven was en dat ik dacht ‘wauw, dat is veel.’ Ik word alleen maar ouder en zij alleen maar jonger.”