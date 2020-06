Special: De Alfa Romeo 158, de eerste onverslaanbare F1-auto

Nino Farina staat in de geschiedenisboekjes vermeld als de eerste wereldkampioen Formule 1. De Italiaan is in de overlevering vele malen beroemder gebleken dan zijn bolide. Maar dat is niet volledig terecht, de voiture speelde een significante rol in het succesverhaal. Het is de eerste auto in het wereldkampioenschap die letterlijk onverslaanbaar bleek: in 1950 nam Alfa Romeo deel aan zes races - de Indy 500 niet - en al die zes races werden winnend afgesloten.

Wie denkt dat Alfa het rijk in dat eerste seizoen alleen had, heeft het mis. Alfa moest onder meer opboksen tegen een armada aan Maserati's en vanaf de tweede race ook tegen Ferrari. Het eerstgenoemde merk uit Milaan had de zaakjes dusdanig goed voor elkaar dat de concurrentie met lege handen achterbleef. Zo verscheen men om te beginnen met een ijzersterke line-up aan de start. Naast Farina gaven onder meer Luigi Fagioli en Juan Manuel Fangio acte de présence.

De auto waarmee zij mochten strijden, was niet nieuw en juist dat gegeven vormde een belangrijke bouwsteen in het succesverhaal. Sterker nog, de 158 - ook wel de Alfetta, in het Italiaans kleine Alfa, genoemd - dateerde al van voor de Tweede Wereldoorlog. In 1937 werd de eerste bolide van dit type opgeleverd door Gioacchino Colombo. De auto werd in eerste instantie ingezet voor de Formule Voiturette, een raceklasse voor bolides met 1,5 liter-motoren. De naam is daar ook van afgeleid, op weinig creatieve wijze trouwens: het gevaarte had een 1,5 liter-motor met acht cilinders in lijn. Zie daar: 1,5 en 8 maakt samen de Alfa 158.

Na de oorlog werd de Alfa 158 in 1947 weer van stal gehaald en in rap tempo doorontwikkeld. De motor werd steeds krachtiger en uiteindelijk opgewaardeerd tot zo'n 350 pk. Deze ontwikkeling kwam overigens wel tegen een aanzienlijke prijs. Zo lieten Achille Varzi en Jean-Pierre Wimille het leven nog voordat het eerste officiële wereldkampioenschap werd verreden. Maar hoe afschuwelijk ook: in het jaar 1950 waren de meeste kinderziekten verholpen en was de creatie exact dertien jaar na diens eerste meters helemaal klaar voor een grandioze campagne. Farina pakte zoals gezegd de eerste titel en stond volop in de schijnwerpers. Leuk natuurlijk, maar de 158 speelde een minstens evengrote rol als het Italiaanse poppetje achter het stuur. Met de bovenstaande video als passend eerbetoon, waarvan akte.

Bekijk hierboven de speciale animatievideo over de Alfa Romeo 158 en zie alle kenmerken van deze iconische F1-auto.