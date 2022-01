Hoe een shoot-out de Formule 1-carrière van Button in gang schoot

Jenson Button ontving in 1998 de McLaren Autosport BRDC Award vanwege zijn prestaties dat seizoen. Dit betekende onder meer dat Button een testrit mocht maken in de McLaren MP4/13, de auto waarmee Hakkinen in 1998 zijn eerste Formule 1-titel won. De test vond plaats in november 1999 op het circuit van Silverstone. Toenmalig McLaren-teambaas Ron Dennis was na de test onder de indruk van Button. Een aantal weken later stapte Button in het vliegtuig naar Barcelona, om daar een auto van Prost uit te proberen. De Franse teambaas hield hier ook een goed gevoel aan over en noemde Button "iets speciaals." Prost bood Button een plekje aan in zijn Formule 3000-team en in zijn voorbereidingen op de F1 wilde Prost de Engelsman ook reservecoureur maken bij het F1-team. Deze deal sloeg Button af, omdat Le Professeur de coureur uiteindelijk geen voltijd F1-stoeltje kon beloven. Ook een deal met McLaren ketste uiteindelijk af.

Jenson Button test de McLaren MP4/13 in 1999 Foto: Motorsport Images

Williams zit met luxeprobleem

Door tegenvallende resultaten werd het contract van Alessandro Zanardi bij Williams eind 1999 niet verlengd. De renstal uit Grove wilde dolgraag Juan Pablo Montoya binnenhalen, maar die kon vanwege contractuele zaken pas na 2000 richting de F1. Dit betekende dat Ralf Schumacher geen collega had en Williams genoodzaakt was iemand te vinden om dat gat op te vullen. De succesvolle F1-tests van Button waren ook teambaas Frank Williams niet ontgaan, die de Britse coureur naar aanleiding daarvan opbelde. In eerste instantie dacht Button dat het om een grap ging, maar niet veel later zat hij in het vliegtuig naar Jerez. Op het Spaanse circuit was een shoot-out georganiseerd tussen Button en Bruno Junqueira, die op dat moment in de F3000 reed en testrijder bij Williams was. Twee grote racetalenten, dus Williams zat met een luxeprobleem.

De eerste krachtmeting tussen beide heren werd geteisterd door motorproblemen. Hierdoor was de Britse renstal genoodzaakt de testsessie een week later te vervolgen, dit om het duo een eerlijke kans te geven. Deze verliep zonder problemen en dus konden de coureurs elk meer dan twintig rondjes afleggen. Het verschil tussen Button en Junqueira was uiteindelijk 0,016 seconde in het voordeel van de Brit. De meer ervaren Braziliaan was dus op rondetijden verslagen door de twintigjarige Button. Williams werd hierdoor voor een lastige keuze gezet, helemaal omdat het team in 2000 een samenwerking met motorenleverancier BMW was gestart. Veel engineers gaven de voorkeur aan Junqueira, maar het feit dat Button een fractie sneller was gaf de doorslag. De definitieve keuze werd op 24 januari 2000, precies tweeëntwintig jaar geleden, wereldkundig gemaakt tijdens een door Williams belegde persconferentie. "Ik wil benadrukken dat het erom gespannen heeft. We hebben er een tijdje over gedaan om een beslissing te maken", aldus teambaas Frank Williams, die daarna de naam van Button noemde.

Jenson Button in de Williams-BMW op Spa-Francorchamps in 2000 Foto: BMW AG

De loopbaan van Button in de Formule 1

Omdat Button niet over een FIA-superlicentie beschikte, moest de nieuwbakken Williams-coureur van toenmalig FIA-baas Max Mosley minimaal 300 kilometer rijden om hiervoor in aanmerking te komen. Nadat deze binnen was, kon Button zich voorbereiden op zijn eerste Formule 1-seizoen als jongste Britse F1-coureur ooit. Dat seizoen werd hij uiteindelijk met 12 punten achtste in de eindstand. Het werd een wisselend seizoen voor de onervaren Button. Williams kondigde halverwege 2000 aan dat het Juan Pablo Montoya voor het volgende seizoen zou inzetten, wat altijd het plan al was. Button vertrok in 2001 naar het team van Benetton, waar hij teamgenoot werd van Giancarlo Fisichella. Na dat avontuur verkaste hij in 2003 richting BAR Honda, dat in 2006 een fabrieksteam van het Japanse merk werd. Eind 2008 besloot Honda de stekker uit het F1-project te trekken, waardoor de F1-carrière van Button voorbij leek. Plots kwam daar Ross Brawn om de hoek kijken, die het team opkocht. Op de wijzigingen in het reglement had Brawn GP goed ingespeeld en dus won Button zijn enige wereldtitel in 2009. Daarna volgde nog een avontuur bij McLaren, waarna hij eind 2017 als een ervaren rot de koningsklasse verliet.

Momenteel vervult Button een rol als adviseur bij zijn eerste werkgever: Williams.