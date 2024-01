Mercedes F1 maakt zich weinig zorgen om samenwerking AlphaTauri en Red Bull

AlphaTauri kende een matig seizoen en voor de nieuwe topman was dat reden genoeg om de organisatie van het team aan te pakken. Het zusterteam van Red Bull Racing kent in Peter Bayer een nieuwe CEO en dit jaar staat Laurent Mekies aan het roer als teambaas. Daarnaast zal het team meer onderdelen - die op het lijstje staan van onderdelen die gedeeld mogen worden - overnemen van Red Bull, zoals vorig jaar al is aangegeven. Ook zou er in Milton Keynes, in de fabriek van Red Bull, meer samenwerking plaatsvinden met AlphaTauri. Het leidde tot zorgen bij McLaren-CEO Zak Brown, die stelt dat deze samenwerking de eerlijkheid van de Formule 1 in gevaar brengt. Hij roept de FIA en F1 op om streng toe te zien op zo'n samenwerking en gaf bovendien aan dat er een reden is dat het in andere sporten niet is toegestaan dat een bedrijf met twee teams deelneemt.

Waar Brown zich dus best wat zorgen maakt, valt dat bij Mercedes' technisch directeur James Allison mee. De Brit, die onlangs bijtekende, stelt dat de regels die het delen van technische kennis verbieden robuust genoeg zijn om te voorkomen dat die teams er voordeel uit halen. Kortom, geen reden tot zorgen voor Allison. "Ik weet niet helemaal hoe de samenwerking tussen die twee teams in elkaar steekt, maar ik weet wel wat de regels zijn", zegt Allison, gevraagd door Motorsport.com naar zijn visie op deze kwestie. "Afgezien van het zeer beperkte deel van de auto waarvan je onderdelen mag leveren - en dus naast die onderdelen een bepaalde hoeveelheid technische gegeven - zijn de regels in alle andere opzichten zeer strikt over het niet doorgeven van iets dat als intellectueel eigendom kan worden beschouwd. De manier waarop de regels zijn geschreven is erg breed en erg krachtig. Het zorgt ervoor dat vrijwel elke vorm van communicatie niet is toegestaan."

Zo ziet Allison op dat vlak weinig nut in een samenwerking tussen teams. Volgens hem kan dat op maar één vlak op een legale manier gebeuren: marketing. "Als twee teams een sterke band met elkaar hebben, kan het alleen maar leiden tot een sterke commerciële relatie", aldus de technisch directeur. "Het kan geen sterke technische of sportieve relatie zijn omdat de regels dat verbieden. In het verleden was dat opener en de relatie die Mercedes had met het team dat nu Aston Martin is, was destijds een relatie die veel meer vrijheden kende dan vandaag de dag. Als reactie op die relatie zijn de regels aanzienlijk aangescherpt, zodat je niet echt een technische of sportieve relatie kunt hebben. Als blijkt dat er toch zo'n relatie is, zou dat voor onvrede zorgen. Er is dus niet veel ruimte om vanuit technisch oogpunt een hechte relatie met een ander team te zoeken, omdat het niet is toegestaan."