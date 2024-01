In 2024 staat het langste seizoen uit de geschiedenis van de Formule 1 op het programma. In totaal worden liefst 24 Grands Prix verreden, waaronder zes sprintraces. De eerste race staat al op 2 maart in Bahrein op het programma, het lange seizoen wordt op 8 december in Abu Dhabi afgesloten. Kroont Max Verstappen zich voor het vierde opeenvolgende jaar tot wereldkampioen, of kan de concurrentie iets bijzonders uit de hoge hoed toveren?

Met dit overzicht hoef je het gehele seizoen 2024 niets te missen van de actie. Hieronder vind je alle starttijden van de trainingen, kwalificaties en races.

De tijden van alle F1-sessies in 2024 - Nederlandse tijd

Datum Grand Prix VT1 VT2 VT3 Kwalificatie Race 29 feb - 2 maart Bahrein* 12.30 - 13.30 16.00 - 17.00 13.30 - 14.30 17.00 - 18.00 16.00 - 18.00 7-9 maart Saudi-Arabië* 14.30 - 15.30 18.00 - 19.00 14.30 - 15.30 18.00 - 19.00 18.00 - 20.00 22-24 maart Australië 02.30 - 03.30 06.00 - 07.00 02.30 - 03.30 06.00 - 07.00 05.00 - 07.00 5-7 april Japan 04.30 - 05.30 08.00 - 09.00 04.30 - 05.30 08.00 - 09.00 07.00 - 09.00 19-21 april China TBC TBC TBC TBC 09.00 - 11.00 3-5 mei Miami TBC TBC TBC TBC 22.00 - 00.00 17-19 mei Emilia Romagna 13.30 - 14.30 17.00 - 18.00 12.30 - 13.30 16.00 - 17.00 15.00 - 17.00 24-26 mei Monaco 13.30 - 14.30 17.00 - 18.00 12.30 - 13.30 16.00 - 17.00 15.00 - 17.00 7-9 juni Canada 19.30 - 20.30 23.00 - 00.00 18.30 - 19.30 22.00 - 23.00 20.00 - 22.00 21-23 juni Spanje 13.30 - 14.30 17.00 - 18.00 12.30 - 13.30 16.00 - 17.00 15.00 - 17.00 28-30 juni Oostenrijk TBC TBC TBC TBC 15.00 - 17.00 5-7 juli Groot-Brittannië 13.30 - 14.30 17.00 - 18.00 12.30 - 13.30 16.00 - 17.00 16.00 - 18.00 19-21 juli Hongarije 13.30 - 14.30 17.00 - 18.00 12.30 - 13.30 16.00 - 17.00 15.00 - 17.00 26-28 juli België 13.30 - 14.30 17.00 - 18.00 12.30 - 13.30 16.00 - 17.00 15.00 - 17.00 23-25 augustus Nederland 12.30 - 13.30 16.00 - 17.00 11.30 - 12.30 15.00 - 16.00 15.00 - 17.00 30 aug - 1 september Italië 13.30 - 14.30 17.00 - 18.00 12.30 - 13.30 16.00 - 17.00 15.00 - 17.00 13-15 september Azerbeidzjan 11.30 - 12.30 15.00 - 16.00 10.30 - 11.30 14.00 - 15.00 13.00 - 15.00 20-22 september Singapore 09.30 - 10.30 15.00 - 16.00 09.30 - 10.30 15.00 - 16.00 14.00 - 16.00 18-20 oktober Verenigde Staten TBC TBC TBC TBC 21.00 - 23.00 25-27 oktober Mexico 19.30 - 20.30 23.00 - 00.00 18.30 - 19.30 22.00 - 23.00 21.00 - 23.00 1-3 november Brazilië TBC TBC TBC TBC 18.00 - 20.00 22-24 november Las Vegas TBC TBC TBC TBC 07.00 - 09.00 29 nov - 1 december Qatar TBC TBC TBC TBC 18.00 - 20.00 6-8 december Abu Dhabi 10.30 - 11.30 14.00 - 15.00 11.30 - 12.30 15.00 - 16.00 14.00 - 16.00

* in verband met Ramadan vindt de race op zaterdag plaats. De eerste twee vrije trainingen worden op donderdag verreden, VT3 en de kwalificatie op vrijdag.