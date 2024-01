In 2023 stond er geen maat op Red Bull Racing. Dankzij Max Verstappen en Sergio Perez klonk in 21 van de 22 races het Oostenrijkse volkslied, waarvan negentien keer voorafgegaan door het Nederlandse volkslied. Het was een ongekend seizoen voor het team onder leiding van Christian Horner, dat de concurrentie het nakijken gaf. Achter hen was het echter zeer spannend met flink wat verschuivingen door het seizoen heen. Zo begon McLaren dramatisch aan het seizoen, maar wist het middels updates in de tweede seizoenshelft plots de grootste concurrent van Red Bull te worden. Aston Martin bewandelde juist het tegenovergestelde pad en begon goed, maar verloor gedurende het seizoen tijd op de concurrentie. Mercedes leek op haar beurt een stap te hebben gezet na updates, maar verloor in de laatste races weer wat terrein. Ferrari bleek opnieuw heel sterk op zaterdag, maar moest aan snelheid inboeten in de races.

Zo zijn er genoeg mogelijke kandidaten als naaste belagers van Red Bull in het nieuwe seizoen, maar volgens de F1-kampioen van 2009 wordt het 'gewoon' weer Mercedes. "Als je naar de afgelopen tien jaar kijkt in deze sport, ging het om Mercedes en Red Bull, dus dat zou dan Mercedes zijn", zegt Jenson Button tegen Sky Sports. Hij erkent daarbij wel dat hij ook graag een ander team had willen noemen: Ferrari. "Ik zou ze graag in de mix hebben. Je kunt stellen dat zij de naaste belager waren richting het einde van het seizoen, maar ik denk dat Mercedes goede vooruitgang zal boeken. Of dat genoeg zal zijn, dat weet ik niet."

Volgens de Brit, die zelf in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship gaat racen, zal het in ieder geval niet aan het racetalent van die teams liggen. "Er zijn een aantal serieus sterke rijdersline-ups", meent Button. "Mercedes kunnen we niet over het hoofd zien. Ik ken Lewis [Hamilton], we waren drie jaar lang teamgenoten. Het is indrukwekkend hoe dicht George [Russell] bij Lewis is gekomen. Maar de jonge talenten van McLaren zijn ook supersterk. Oscar [Piastri] heeft nu een seizoen achter de rug en zal constanter zijn in 2024. Hij gaf natuurlijk een glimp van grootsheid, maar toen was de consistentie er gewoon niet. Hij had uiteindelijk minder dan de helft van de punten van Lando [Norris]. Maar ik denk dat hij competitief zal zijn in zijn tweede seizoen. Die twee coureurs zullen McLaren ook absoluut wat naar voren duwen."